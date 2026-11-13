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直搗對手本命區！江啟臣造勢妻唱「勇氣」催票 盧秀燕領軍中彰投合體
「產業大升級！屯區啟新局」國民黨台中市長候選人江啟臣屯區造勢大會今晚在對手民進黨候選人何欣純本命區太平登場，由年輕人高歌、戰鼓揭開序幕，江啟臣妻子劉姿伶打頭陣，演唱「勇氣」，並懇請鄉親「給江啟臣勇氣」，一起來打贏這場選戰，鄉親高喊「凍蒜、凍蒜！」
活動在晚間6時登場，吸引大批鄉親到場，包括台南市長候選人謝龍介、立委陳菁徽等人助講、里長與產業基層大站台，神秘嘉賓登場，江啟臣將與同黨的台中市長盧秀燕、彰化縣長候選人魏平政，以及南投縣長許淑華合體大造勢。
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