新北政見會攻防…呂家愷讚李四川40年歷練 批蘇巧慧「不熟市政、瘋狂看稿」

新北市長選舉辯論式公辦電視政見發表會今天登場，國民黨新北市議員呂家愷表示，李四川談及交通建設、城市發展等市政議題時，展現對政策的熟悉與從容，反觀民進黨候選人蘇巧慧不僅頻頻低頭看稿，結論階段更花費大篇幅批評對手，質疑蘇巧慧缺乏市政治理能力，直言「真假貨一眼就看出來」。

呂家愷指出，李四川長年參與工程及市政治理，今天面對交通建設、城市發展等議題，能直接說明政策想法，侃侃而談，不必時時依賴講稿，展現自信、專業及務實的工作風格。他認為，李四川40年的行政經驗與歷練，並非一朝一夕累積，而是長年投入市政工作的成果。

呂家愷表示，相較之下，蘇巧慧在政見發表過程中多次低頭看稿，到了結論階段，更將相當篇幅用於批評李四川，讓他質疑，既然是向市民說明施政願景的重要場合，為何不把更多時間用來交代政策的具體執行方式？

呂家愷批評，蘇巧慧過去不斷強調正面、陽光的選戰態度，今天卻在結論階段猛烈攻擊對手，與先前形象形成落差。他形容，李四川是「老實人說真話，從容發揮信手拈來」，蘇巧慧則是「不熟市政，只能瘋狂看稿」，兩人表現形成鮮明對比。

呂家愷強調，候選人事先準備講稿並非問題，但市民真正關心的是，能否離開講稿，清楚說明市政問題及具體解決方式。他認為，李四川此次展現對市政議題的熟悉，蘇巧慧則未能充分展現相同能力。

「講稿可以事先準備，市政問題卻不會照稿發生。」呂家愷表示，市長不能只靠念稿，更重要的是把問題弄懂、把事情做好。他也呼籲市民完整觀看此次政見發表會，仔細比較候選人的政策內容與回答方式，自行判斷誰具備帶領新北的能力。