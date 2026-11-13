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新北政見會攻防…呂家愷讚李四川40年歷練 批蘇巧慧「不熟市政、瘋狂看稿」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

新北市長選舉辯論式公辦電視政見發表會今天登場，國民黨新北市議員呂家愷表示，李四川談及交通建設、城市發展等市政議題時，展現對政策的熟悉與從容，反觀民進黨候選人蘇巧慧不僅頻頻低頭看稿，結論階段更花費大篇幅批評對手，質疑蘇巧慧缺乏市政治理能力，直言「真假貨一眼就看出來」。

呂家愷指出，李四川長年參與工程及市政治理，今天面對交通建設、城市發展等議題，能直接說明政策想法，侃侃而談，不必時時依賴講稿，展現自信、專業及務實的工作風格。他認為，李四川40年的行政經驗與歷練，並非一朝一夕累積，而是長年投入市政工作的成果。

呂家愷表示，相較之下，蘇巧慧在政見發表過程中多次低頭看稿，到了結論階段，更將相當篇幅用於批評李四川，讓他質疑，既然是向市民說明施政願景的重要場合，為何不把更多時間用來交代政策的具體執行方式？

呂家愷批評，蘇巧慧過去不斷強調正面、陽光的選戰態度，今天卻在結論階段猛烈攻擊對手，與先前形象形成落差。他形容，李四川是「老實人說真話，從容發揮信手拈來」，蘇巧慧則是「不熟市政，只能瘋狂看稿」，兩人表現形成鮮明對比。

呂家愷強調，候選人事先準備講稿並非問題，但市民真正關心的是，能否離開講稿，清楚說明市政問題及具體解決方式。他認為，李四川此次展現對市政議題的熟悉，蘇巧慧則未能充分展現相同能力。

「講稿可以事先準備，市政問題卻不會照稿發生。」呂家愷表示，市長不能只靠念稿，更重要的是把問題弄懂、把事情做好。他也呼籲市民完整觀看此次政見發表會，仔細比較候選人的政策內容與回答方式，自行判斷誰具備帶領新北的能力。

新北市議員呂家愷（左）評論新北市長選舉公辦電視政見發表會，稱讚李四川談論市政時從容自信，並批評蘇巧慧頻頻看稿、結論階段著重攻擊對手。圖／呂家愷提供
新北市議員呂家愷（左）評論新北市長選舉公辦電視政見發表會，稱讚李四川談論市政時從容自信，並批評蘇巧慧頻頻看稿、結論階段著重攻擊對手。圖／呂家愷提供

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