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柯志恩辦公室批對手「烏隆後援會」 賴瑞隆開酸她為選舉才來高雄

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄即時報導
國民黨市長候選人柯志恩辦公室批評賴瑞隆團隊從掠奪土地到霸凌動保的人都有，堪稱「烏隆後援會」。圖／柯志恩競辦提供
國民黨市長候選人柯志恩辦公室批評賴瑞隆團隊從掠奪土地到霸凌動保的人都有，堪稱「烏隆後援會」。圖／柯志恩競辦提供

高雄藍綠市長候選人針鋒相對，在民進黨高雄市長候選人賴瑞隆後援會又爆出用人爭議之後，國民黨市長候選人柯志恩辦公室批評賴瑞隆團隊從掠奪土地到霸凌動保的人都有，堪稱「烏隆後援會」。賴瑞隆則反擊，柯志恩是為選舉才來高雄，四年時間相當短，未來希望她多了解高雄。

柯志恩辦公室表示，賴瑞隆「物以類聚、上樑不正下樑歪」，掠奪土地的光電大亨資助成立基金會，勞工後援會、幼教後援會、寵物後援會及農田水利會後援會幹部均涉爭議，賴瑞隆的後援會爭議特別多，荒腔走板的程度令人瞠目結舌。

「用人道德底線何在？絕不容許爭議班底入主市府！」柯辦強調，一位城市領導者身邊聚攏什麼樣的人，就代表他未來會打造出什麼樣的市府團隊。賴瑞隆身邊從掠奪土地、霸凌勞工、虐待幼童到喝花酒涉弊的爭議人物，接二連三盤踞核心，用人標準令人不敢恭維。

柯辦也質疑，如果這群操守備受非議的人馬未來跟著賴瑞隆進駐市府，高雄市府會不會淪為派系分贓的貪腐預備隊？高雄市民能放心把市政交給這樣的班底嗎？呼籲市民睜大眼睛，看清背後錯綜複雜的利益結構，絕不能把城市的未來，賭在一個充滿問號、恐淪為「貪腐預備隊」的爭議團隊手上！

柯志恩昨晚與民眾黨主席黃國昌直播，黃國昌提及過去在高雄居住時很喜歡的一家早午餐店「貝果、貝果」，柯志恩說，「趕快呼叫一下黃香菽總召，看還在不在，還是搬去哪裡了？」。有網友留言說這間店還在，沒有搬走，再度批評柯志恩不了解高雄。

賴瑞隆今天下午出席「松藝路人行天橋暨夢裡森林公園啟用儀式」表示，柯委員應該是忘記了，可能也不是那麼了解，他都尊重，畢竟柯過去長期不在高雄，選舉才來高雄，這段時間南北奔波，確實有些地方不是記得那麼清楚，四年時間相當短，這也能理解，未來希望柯志恩多了解高雄。

賴瑞隆強調，柯志恩要多為高雄爭取建設、支持財劃法重新修正，「四年來我問她有沒有爭取什麼樣建設，她也說不出來為高雄爭取過什麼建設」，相較每位委員爭取數百億、上千億建設，柯這四年到底為高雄做了什麼？這會比她對餐廳不熟悉更嚴重，所以還是希望柯志恩發揮影響力、多幫高雄爭取建設。

民進黨市長候選人賴瑞隆（左五）酸柯志恩為選舉才來高雄，四年時間太短，且說不出為高雄爭取什麼建設。記者徐白櫻／攝影
民進黨市長候選人賴瑞隆（左五）酸柯志恩為選舉才來高雄，四年時間太短，且說不出為高雄爭取什麼建設。記者徐白櫻／攝影

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