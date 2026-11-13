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選戰扯媽祖？曹興誠稱北市「菩薩對抗邪靈」 蔣萬安反擊轟：消費宗教

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪活動受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪，針對被曹興誠說是邪靈，而沈伯洋是菩薩、「洋流」像信徒追隨媽祖，這是一場菩薩對抗邪靈的選戰，蔣萬安說，這是消費宗教，而且是製造仇恨跟對立。府城隍廟主委林賢順也說，「為了選舉，連牛鬼蛇神都把它請出來，這牛鬼蛇神真的很無辜啦」。

蔣萬安指出，曹先生如果要批評市政，可以拿出事實，他都會正面回應；但為了選舉，把候選人分為菩薩或是邪靈，甚至扯入媽祖信仰，這是消費宗教，而且是製造仇恨跟對立。

蔣萬安說，而且如果照曹興誠的說法，那今天一起扶轎的宮廟人士，「還有支持我的市民朋友，難道也要被貼上一樣的標籤嗎？」

蔣萬安表示，他非常敬重媽祖信仰，這種慈悲為懷、救人濟世的精神。身為市長，一定謙卑地傾聽人民的心聲，市政一項一項地做，而且不管市民的信仰為何、支持誰，都是要服務的對象。所以選舉難免有競爭，但請尊重市民、尊重他們的信仰。

府城隍廟主委林賢順在蔣萬安受訪時，也站出來回應，「我先講一句啦，就是為了選舉，連牛鬼蛇神都把它請出來，這牛鬼蛇神真的很無辜啦」。

他說，台北市的市政非常的多，比方說民生的事情，還有都更，很多很多的一些建設、一些生活起居都要談，結果這個都不談，「都談那些有的沒的」。

林賢順指出，這些現在要來選市長的人，「不懂的話，來請教我們城隍爺。」城隍爺有145年的經驗，歷史都有，「不懂的話，來請示我們城隍爺」。

台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午參加台北府城隍廟夜巡暗訪活動。記者楊正海／攝影

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