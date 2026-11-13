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花蓮新城選情激烈…張美華、郭彩寶告發鄭寶秀母子涉賄 鄭反批抹黑奧步

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
律師簡燦賢今天下午到花蓮地檢署遞狀告發新城鄉縣議員候選人鄭寶秀、鄉長候選人陳柏錩母子，送禮券作為鄉內各村中秋晚會摸彩品，涉及賄選。記者王燕華／攝影
律師簡燦賢今天下午到花蓮地檢署遞狀告發新城鄉縣議員候選人鄭寶秀、鄉長候選人陳柏錩母子，送禮券作為鄉內各村中秋晚會摸彩品，涉及賄選。記者王燕華／攝影

花蓮縣新城鄉選情激烈，縣議員候選人張美華與鄉長候選人郭彩寶今天委託律師，告發對手鄭寶秀、陳柏錩母子涉及中秋晚會送禮券抽獎行賄；鄭寶秀表示，中秋送摸彩品每年都有，怎麼會是賄選？痛斥是抹黑奧步。

新城鄉長何禮臺兩屆任滿，下屆鄉長有無黨籍鄉代郭彩寶及陳柏錩兩人競逐，第二選區（新城秀林）縣議員僅一席，由陳的母親、現任無黨籍鄭寶秀與國民黨籍鄉代會副主席張美華捉對廝殺。

律師簡燦賢今天下午到花蓮地檢署遞狀告發鄭寶秀、陳柏錩母子涉賄。他表示，接受當事人委託，告發鄭寶秀、陳柏錩於9月中旬，在新城鄉公所主辦、9村各自規畫辦理的中秋聯歡晚會時，贈送每份500元的農會禮券作為抽獎禮品，涉嫌違反選罷法第99條第1項投票行賄罪，

簡燦賢說，今天遞狀提供當時抽獎相關照片、民眾蒐證影片、各村辦理活動時間表等，告發的細節和證據都很詳盡，雖然影片內容未宣稱要支持特定候選人，但禮品袋上貼有兩人名字，總數約幾十份，價值不斐且在選區範圍內，只要具投票權人抽到，恐怕影響投票意願。遞狀告發後，是否具賄選犯意，由檢察官及法官認定。

鄭寶秀表示，每年中秋節都會送摸彩品，以往都送千元禮券，今年還改成500元，經費來源是代表爭取的社團補助款，每個代表都有，根本就不是賄選，痛斥對方惡意抹黑潑髒水。

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