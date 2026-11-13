花蓮新城選情激烈…張美華、郭彩寶告發鄭寶秀母子涉賄 鄭反批抹黑奧步

花蓮縣新城鄉選情激烈，縣議員候選人張美華與鄉長候選人郭彩寶今天委託律師，告發對手鄭寶秀、陳柏錩母子涉及中秋晚會送禮券抽獎行賄；鄭寶秀表示，中秋送摸彩品每年都有，怎麼會是賄選？痛斥是抹黑奧步。

新城鄉長何禮臺兩屆任滿，下屆鄉長有無黨籍鄉代郭彩寶及陳柏錩兩人競逐，第二選區（新城秀林）縣議員僅一席，由陳的母親、現任無黨籍鄭寶秀與國民黨籍鄉代會副主席張美華捉對廝殺。

律師簡燦賢今天下午到花蓮地檢署遞狀告發鄭寶秀、陳柏錩母子涉賄。他表示，接受當事人委託，告發鄭寶秀、陳柏錩於9月中旬，在新城鄉公所主辦、9村各自規畫辦理的中秋聯歡晚會時，贈送每份500元的農會禮券作為抽獎禮品，涉嫌違反選罷法第99條第1項投票行賄罪，

簡燦賢說，今天遞狀提供當時抽獎相關照片、民眾蒐證影片、各村辦理活動時間表等，告發的細節和證據都很詳盡，雖然影片內容未宣稱要支持特定候選人，但禮品袋上貼有兩人名字，總數約幾十份，價值不斐且在選區範圍內，只要具投票權人抽到，恐怕影響投票意願。遞狀告發後，是否具賄選犯意，由檢察官及法官認定。

鄭寶秀表示，每年中秋節都會送摸彩品，以往都送千元禮券，今年還改成500元，經費來源是代表爭取的社團補助款，每個代表都有，根本就不是賄選，痛斥對方惡意抹黑潑髒水。