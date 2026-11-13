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「洋流」壓制蔣萬安外溢讓藍營南部候選人邊緣化？ 謝龍介：現在回穩了

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
謝龍介接受王淺秋訪問，談洋流外溢。記者周宗禎／翻攝
謝龍介接受王淺秋訪問，談洋流外溢。記者周宗禎／翻攝

台南市長候選人謝龍介今天接受廣播主持人王淺秋訪問時表示，所謂「洋流」其實是「一天50萬則、一則行情50元留言砸出來的現象。」而這現象，確實也造成藍營自亂陣腳一段時間，不過現在「藍營回穩了」。

謝龍介認為綠營的戰略是全力打蔣防止外溢效應、布局北台灣，而到現在台南選情相對冷清，是不是會對他造成不利？謝龍介說，這還在未定之天。

謝龍介說，他很意外總統賴清德會堅持要提名沈伯洋，因為他一直以為賴清德是最痛恨抓耙子的，而馬斯克解密資料顯示沈身在立法院國防委員會，卻暗中「拿了美國7000多萬元」、一直迴避質疑不肯回答到底錢花在哪裡？所以會感覺非常意外。

他說，韓流與洋流的不同，在於韓流是一個時代趨勢，當時高雄到處看到店家出租、出售的紅紙，韓國瑜參選市長的時候推出「人出得去、貨進得來，高雄發大財」，深刻描述了基層現況與回應了庶民百姓的心聲期待，才能掀起一股「實心」的韓流。

謝龍介質疑所謂「洋流」其實是一天50萬則留言一則50元5000萬行情價砸出來的，雖然是有打折，這麼龐大的經費「大家都知道台北的媒體都在分這個大餅，尤其是網路，就製造出這個現象」。

他說，因為綠營的戰略，就是要抑制台北市長蔣萬安的外溢效應，就是要「決戰北台灣」；而藍營戰略是「決戰南台灣」。南部選情相對能淡，主持人問謝龍介這樣對他的選戰是有利還是不利？謝龍介說，還在未定之天。

謝龍介表示，決戰北台灣的態勢，南部縣市民進黨候選人「不打對方」、也不辯論，會造成南部縣市藍營候選人面臨「邊緣化」的艱困局面。

不過謝龍介用「馬桶」來形容台南的選戰，「你馬桶拉了、不沖水把蓋子蓋起來，馬桶還是臭的」，他舉例賴清德的子弟兵消防局、經發局等等這幾年台南不斷出現臭不可聞的的官商勾結，還有爐渣、太陽能光電板種種黑幕政府都不查。

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