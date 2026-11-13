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影／不只替温世政催票！賴總統喊中央挹注南投300億 產業園區也要拚

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統（左二）今天陪同温世政到竹山鎮靈德宮參拜，呼籲鄉親支持温世政。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（左二）今天陪同温世政到竹山鎮靈德宮參拜，呼籲鄉親支持温世政。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天到南投縣竹山、鹿谷等五鄉鎮宮廟參香，並替民進黨南投縣長候選人温世政站台，賴清德說，從地方建設、產業轉型到老人福利及長照政策，中央持續挹注南投資源，他更提出1000億元預算，幫助國內中小微型企業升級轉型，希望讓傳統產業接軌科技及國防產業，爭取南投鄉親支持。

賴清德表示，南投需要更多產業發展機會，包括設置產業園區及推動交通建設，過去地方可能認為部分建設遙不可及，但只要敢做夢，就有希望，政府應該協助地方爭取建設，帶動產業發展。

他也以歷任總統對南投的經費挹注作比較，指出馬英九政府時期曾編列165億元，蔡英文政府執政後逐年增加，他上任後也持續提高對南投的支持，今年經費已經達到300億元。賴清德強調，中央不會因為地方政治立場不同，就忽略地方建設需求，只要地方有需要，政府就應該支持。

談到產業政策，賴清德指出，南投有許多中小微企業，政府除了支持科技產業，也要協助傳統產業升級。他在520就職時提出1000億元中小企業升級轉型計畫，並要求科技產業回頭支持傳統中小企業，讓產業發展成果能夠擴散。

賴清德以台灣產業發展歷程為例，過去農業支持工業，工業發展後帶動農業現代化，後來傳統產業支持科技產業，如今科技產業已具國際競爭力，也應協助傳統產業轉型。他並點名無人機、機器人及國防產業，認為應引導台灣中小企業進入供應鏈，既能強化國防自主，也能為傳統產業創造新商機。

賴清德也談到社會福利政策，包括育兒津貼、托育補助、生育獎勵金及長照3.0，強調政府應讓不同家庭背景的孩子都有接受教育的機會，也要讓有長照需求的長輩能在家中獲得照顧，減輕家庭負擔。

地方建設方面，賴清德肯定陳東睦長期投入地方服務，熟悉竹山發展及地方需求，並提及道路修復、清理水溝等建設訴求。他也以竹山垃圾資源回收中心為例，強調地方建設與居民生活息息相關，希望延續既有成果，讓竹山持續進步。

賴清德最後呼籲鄉親支持温世政及民進黨地方候選人，強調地方發展需要中央與地方共同努力，希望透過選舉讓南投有更多建設機會。

賴清德總統（中）今天陪同温世政到竹山鎮靈德宮參拜，呼籲鄉親支持温世政。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（中）今天陪同温世政到竹山鎮靈德宮參拜，呼籲鄉親支持温世政。記者黃仲裕／攝影

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