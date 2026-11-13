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影／站台民進黨造勢…南投議長何勝豐大讚賴總統 縣長票卻挺許淑華

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議會議長何勝豐（左二）今天現身民進黨造勢場合，並公開肯定賴清德總統執政表現。記者江良誠／攝影
南投縣議會議長何勝豐（左二）今天現身民進黨造勢場合，並公開肯定賴清德總統執政表現。記者江良誠／攝影

總統賴清德今天到南投縣為民進黨南投縣長候選人温世政輔選，首場竹山鎮靈德宮除了民進黨候選人外，無黨籍縣議會議長何勝豐也到場，何勝豐大力肯定賴清德近兩年多來的執政表現，讓台股從1萬多點漲到4萬多點，經濟及稅收成長表現有目共睹。不過，他也強調，這是自己第一次出席民進黨造勢場合，縣長選舉仍支持國民黨候選人許淑華

何勝豐表示，賴清德到竹山靈德廟，身為地主當然要出面接待，總統願意到地方走走，地方人士理應歡迎。他認為，賴清德這兩年多來的執政表現不錯，尤其經濟與稅收成長都有目共睹，台股過去只有1萬多點，如今已來到4萬多點，執政表現很好。

何勝豐曾是國民黨籍，並擔任國民黨南投縣黨部主委，2023年因不滿國民黨總統提名安排而宣布退出國民黨。同年11月總統大選期間，他曾公開表示，如果鴻海創辦人郭台銘不參選，總統票可能投給民進黨候選人賴清德。

今天賴清德到南投竹山替民進黨南投縣長候選人温世政輔選，何勝豐全程陪同，賴清德一起上香、合照、甚至比出勝利手勢，這次再公開肯定賴清德的執政表現，讓他的跨黨派政治互動受到關注

何勝豐也強調，這是他第一次出席民進黨造勢場合，但不代表地方選舉立場有所改變。他支持許淑華參選南投縣長，對於賴清德的中央執政則給予肯定，兩者並不衝突。

南投縣議會議長何勝豐（左）今天接待總統賴清德到竹山靈德廟參拜，並公開肯定賴清德近年執政表現。記者江良誠／攝影
南投縣議會議長何勝豐（左）今天接待總統賴清德到竹山靈德廟參拜，並公開肯定賴清德近年執政表現。記者江良誠／攝影

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