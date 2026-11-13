藍營彰化縣長選情危險？ 魏平政成立百工百業後援會：隱形力量助他獲勝

距2026選舉投票日僅半個月，彰化縣長候選人魏平政成立百工百業後援會，也開始全縣26鄉鎮市路口拜票；他表示，無論選情安全或危險，他都必須全力以赴讓選民看見他的努力和誠意。

魏平政常說自己起步慢須加倍努力，因起步慢，選舉宣傳車絕大多數被預約，魏平政競總只「搶」到最後兩輛，若南、北彰化各一輛，有些鄉鎮到現在從未見到魏平政的宣傳車，「小蜜蜂」機車宣傳車數也落後，本人透過社團活動及助選員到各鄉鎮市街口拜票成為重點衝刺方式。

魏平政在員林市成立「百工百業後援會」成立大會，邀請縣內約50名企業負責人與經營者到場，魏平政授旗給後援會榮譽會長吳志揚、後援會長賴立彪和執行長許晉維。吳志揚等三人接下戰旗後揮舞，帶領全場高呼「加油、當選」。

魏平政今表示，他在家族經營的襪子公司當業務，負責台北公司國際貿易，有30多年傳統產業和國貿實務的經驗，百工百業後援會現在可提供建言給他作為縣政規畫參考，特別在招商引資方面，百工百業代表可反映最即時訊息，他若能領導彰化縣，建議和訊息都轉化為施政方向，創造就業機會和鼓勵工商發展。

他說，選戰進入倒數計時，無論選情安全或危險他都必須全力以赴，百工百業代表著隱形力量，在選戰艱難時刻對這股強力奧援格外令人感到溫暖，這支團隊讓他更有信心贏得選舉最終勝利。