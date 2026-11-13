「大洋流」壓軸場水陸空齊發 吳思瑤曝：可能超過40艘船來

「台北大洋流」壓軸場周日傍晚5時登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋車掃行經士林、北投區，晚間7時30分到關渡宮前河岸廣場「市政開講」至晚間10時。不只陸路活動，還有水路行動，競選總幹事吳思瑤今透露，可能超過30、40艘以上。

沈伯洋下午到關渡宮參拜，祈求活動平安。支持者將有水路、陸路，誰會贏？沈直呼，創意真的滿多，有跑步、大眾運輸、騎腳踏車，也有水路，但沒有一定哪邊會贏，最重要是安全第一，尤其水路，一定要遵守指示。

預估幾艘船、是否尋求公家單位協助、有支持者想包船來？沈伯洋說，從河口進來，哪些可以、哪些不能，應該有相關規範。消防等單位有自己的工作，因此團隊一開始先尋求民間救助隊互相照應，能找到愈多愈好，發生事情第一時間能救助；另想辦法多借燈光，畢竟晚上真的看不太清楚，怕推擠或船隻碰撞時產生危險。

吳思瑤補充，船公司回報包船10多艘，這2天又有很多訊息，可能會有數十艘從外縣市開船來關渡河畔；自己今天聽到可能超過30、40艘以上，還有人會從社子島划龍舟，也有好幾艘。今天開始布場，會加強河岸所有照明。

她呼籲，防範可能衝突，團隊也擔心有人來滋事，都需要小水滴加強戒備，用正能量的心情避免各種衝突、挑釁的動作。

吳思瑤說，這真是選舉史上最大規模、非常創新的選舉活動，有水路、陸路和空路，可期待當天水上、空中或舞台的精心策畫。「我輔選20年大大小小選戰，這次沈伯洋團隊最有創意」，尤其是壓軸場依山傍水，希望大家把焦點放在舞台上的演講節目，也能把眼光看到雙北河景跟山景。

她指出，明後天3場大活動主軸一樣，就是溫暖、小水滴匯聚的力量，「只要團結，我們就能夠改變、就有贏的可能」，在正向溫暖的信念之下，來打贏這場選戰。明天「洋流祭」是用音樂這種去政治化的作法，後天百工百業的組織戰大會師，3000多人、150個團體力挺沈，夜間是台北大洋流的壓軸場。

另外，有人貼出新北市農業局公文，稱船家被施壓，當天油船部會去關渡宮。吳思瑤說，就她所知，只要在藍色公路，不管從八里或從漁人碼頭一路到大稻埕，只要合法申請、藍色公路允許航行的漁船是不受影響的；新北市農業局函文是提醒，依漁業法規定，如果不是合法取得在藍色公路觀光、行駛的漁船。

吳思瑤說，希望是合法合規的業者，小水滴參與河上觀光行程，也要合法守法，絕對不能夠接受招待，不要觸犯選罷法。合法合規是沈伯洋競總辦理所有活動非常重要的基準，農業局對於觀光漁船的警示，業者應當也會遵守。