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陪李四川車掃衝刺 朱立倫笑稱蘇巧慧辯論很緊張「像考生背考題」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川今午在前市長朱立倫陪同下在新莊展開車掃。記者葉信菉／攝影
李四川今午在前市長朱立倫陪同下在新莊展開車掃。記者葉信菉／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早參加公辦辯論政見會後，下午立即趕往新莊與前市長朱立倫合體，兩人在新莊鳳山宮會合後，先赴廟內上香參拜，現場藍營議員及民眾黨議員候選人都陪同在旁，隨後一行人進行車掃，展開選前最後衝刺。

朱立倫受訪表示，在最後關鍵就是要讓所有市民看到及了解最有經驗及對新北貢獻最多且能立刻延續侯友宜市長的李四川，希望獲得大家的肯定跟支持。

朱立倫說，不管是他或者是侯友宜市長，也會從下個禮拜開始有非常多的車掃，大家一起出來幫李四川，讓我們的新北市民的熱情激發出來，更重要的是在11月28日大家要出來投票，這才是關鍵。

媒體詢問朱立倫對李四川今早辯論會的表現，朱立倫回應，所有關心今天辯論的市民都會看到，李四川就是平常的李四川，但蘇巧慧看起來非常的緊張，像是一個考生背考題一樣在回答問題，甚至最後還有點怒氣沖天，他認為李四川就是一位非常有經驗且實實在在的人，過去多年在新北或各地面對的所有挑戰都能上手，為了要延續侯友宜的市政，相信李四川是最好的選擇。

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