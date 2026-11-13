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關渡宮參拜暗酸蔣萬安「安心大遊行」 沈伯洋：安全是自己守護

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
選戰倒數15天，民進黨台北市長沈伯洋繼5月到關渡宮，今天下午再度來參拜，祈求後天「大洋流」活動安全。記者林佳彣／攝影
選戰倒數15天，民進黨台北市長沈伯洋繼5月到關渡宮，今天下午再度來參拜，祈求後天「大洋流」活動安全。記者林佳彣／攝影

選戰倒數15天，民進黨台北市長候選人沈伯洋繼5月到關渡宮，今天下午再度來參拜，祈求後天「台北大洋流」活動安全。至於明天公辦電視政見發表會，他強調會把重要政策全部再講一次，之後再去參加「洋流祭」，也暗酸台北市長蔣萬安的安心大遊行，真正安全是自己守護。

沈伯洋下午到關渡宮參拜，現場湧入許多支持者，綁著飄帶、揮舞「洋流」旗幟力挺，人氣更盛5月23日第一次來關渡宮參拜。

他致詞指出，周日大洋流活動多少會打擾到居民且這次會有水路，所以特別來跟媽祖請安，希望關渡宮保佑一切順利。他指出，這裡是險要之地，也是守護安全之地，「雖然明天有人要辦什麼安心大遊行，但是對我來說，真正的安全是我們自己開創、守護」，所以在這個強調安全、防衛的地方，有它的意義存在。

沈伯洋明天下午不只參加公辦電視政見發表會，還有在二二八和平紀念公園舉辦的「洋流祭」。被問及針對公辦政見發表會做了哪些準備，他表示，有完整30分鐘，他會把重要政策全部再講述一次，那是一個可以跟市民來討論市政的重要場合，自己不太會去討論對手怎樣，「對我來講，那是一個把我的政策講清楚的地方。」

競選總幹事吳思瑤指出，沈伯洋明天行程非常滿檔，勢必是忙完政見發表會，才能夠回到洋流季的現場。她介紹洋流季的特色，有2個舞台，主舞台有音樂，次舞台有「奔奔抱抱」的見面會；5首市民共創歌曲是第1次用實體音樂演唱方式，歡迎大家來聽歌，也找了非常多的獨立樂團如P!SCO、拍謝少年、北投音樂創作者陳明章到場演唱。

吳思瑤也提到，還有4個實體政策島，包括進一步把肥皂箱「市長，你給我聽好了」再做轉換、沈伯洋競選期間端出來的政策總複習。沈伯洋時間許可，當然想辦法在主舞台陪大家聽團、聽音樂，也很希望在不同的公園跟各地小水滴互動，就看明天時間怎麼安排。

至於周日「大洋流」車掃壓軸場將至士林、北投，沈伯洋晚間到關渡宮前河岸廣場開講。沈伯洋坦言，士北真的滿大，如果往裡面繞再出來，時間可能會有點來不及，選前一周大車掃再繞過去。

吳思瑤補充，當天交通比照關渡關年節期間的管制範圍，跟地方派出所做好溝通。她直言，車掃時間有限，不能耽誤晚會時間，路線勢必取捨，對天母地區的朋友非常抱歉，但強調仍會行經天母最大的忠誠路口；選前最後一周，預計規畫至少3天的全市大車掃，路線比較綿密，補強這次台北大洋流沒法關照的區域。 

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午到關渡宮參拜，現場湧入許多支持者，人氣更盛5月23日第一次來關渡宮。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午到關渡宮參拜，現場湧入許多支持者，人氣更盛5月23日第一次來關渡宮。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午到關渡宮參拜，現場湧入許多支持者，綁著飄帶、揮舞「洋流」旗幟力挺。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午到關渡宮參拜，現場湧入許多支持者，綁著飄帶、揮舞「洋流」旗幟力挺。記者林佳彣／攝影

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