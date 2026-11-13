喊「要讓誰領不到補助款」被指影射謝龍介 陳亭妃：不必對號入座

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天上午出席民進黨「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地求學、工作的青年11月28日返鄉投票，談到選舉補助款時喊話「我們要讓誰領不到選舉補助款？」遭外界解讀是在影射國民黨對手謝龍介。陳亭妃今下午在新化區鐵馬行受訪澄清，自己沒有指任何人，只是運用年輕人的共同語言，呼籲大家返鄉投票。

陳亭妃表示，候選人這麼多，有人要對號入座，她也沒有辦法，但她相信這是年輕人的共同語言，在社群媒體上有很多回應與反應，因此她並沒有指任何人，只是透過年輕世代熟悉的語言，呼籲大家返鄉投票。

陳亭妃上午在記者會上分享台南的家鄉味，提到最美味的牛肉湯及最豐富的早餐，呼籲在外地打拚的台南子弟回家投票，並以「讓誰領不到選舉補助款」作為催票話題。

根據公職人員選舉罷免法規定，候選人每得一票可獲30元競選費用補貼，但直轄市長候選人須達當選人票數三分之一以上，才能領取補貼。陳亭妃這番話也讓台南市長選舉補助款門檻成為選戰話題。