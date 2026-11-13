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用實際行動呼應蔡英文 陳亭妃宣布捐35萬薪水：疼惜台南每個孩子

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃呼應前總統蔡英文，「雖然沒有自己的孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜」。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃呼應前總統蔡英文，「雖然沒有自己的孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜」。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃37區鐵馬催票行動，今天下午騎進新化區，在新化朝天宮集結。陳亭妃宣布，捐出從立院委員會到11月28日投票日期間立委個人35萬元薪水，分別捐助勵馨基金會台南分事務所及財團法人國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家，以實際行動支持婦女及弱勢兒少照顧。

陳亭妃23歲從政，1998年首次當選連任3屆台南市議員，接著連任5屆立法委員，從政28年至今仍單身，她也呼應前總統蔡英文，雖然沒有自己的孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜，希望不論孩子身處什麼樣的環境，都能獲得妥善照顧與平等的成長機會。

陳亭妃表示，這些年舉辦許多「妃妃姐姐」親子活動，每當看到孩子們開心參與、露出笑容，就是自己最幸福、最有成就感的時刻。未來希望以「姐姐市長」的角色與能量，持續守護台南每一位孩子，讓每個孩子都能在愛與關懷中安心長大。

陳亭妃指出，政治不是口水戰，更重要的是能為社會帶來什麼改變。女性在人生不同階段，可能面臨家庭暴力、經濟困境、單親育兒或缺乏支持系統等挑戰，這些處境需要社會更多理解，更需要實際資源與陪伴。

她強調，自己長期關注女性權益與弱勢族群，也深刻理解女性在家庭與社會中承擔的責任與壓力。真正的女力，不只是女性站上舞台，更是讓每一位女性在人生遭遇困難時，都有求助管道、重新出發的機會，以及社會作為後盾。

陳亭妃表示，這次捐出35萬元薪水，就是希望以實際行動支持第一線服務團體，讓關懷不只停留在口號，而是成為真正能幫助人的力量。從政一路走來，她始終相信政治應該有溫度，尤其面對女性、孩子及弱勢家庭，更應該多一分理解、多一分照顧。

她表示，未來也將持續關注婦女安全、弱勢家庭支持及兒少照顧，讓每一個需要幫助的人都能獲得適切支持，打造一座更有安全感、更有溫度的台南。

陳亭妃今天偕同第五選區市議員候選人陳碧玉、李偉智、林志展、余柷青參拜祈福，並與沿途鄉親熱情互動。她表示，每一站都希望把對地方的承諾帶到鄉親面前，也把大家的期待帶回來。

陳亭妃接下來將持續走遍台南各區，並預計於11月27日下午2時50分在新營長勝營區舉辦37區大集結，邀請民眾共同參與，讓37區的聲音與期待持續被看見。

民進黨台南市長候選人陳亭妃呼應前總統蔡英文，「雖然沒有自己的孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜」。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃呼應前總統蔡英文，「雖然沒有自己的孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜」。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃呼應前總統蔡英文，「雖然沒有自己的孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜」。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃呼應前總統蔡英文，「雖然沒有自己的孩子，卻始終把台南每一位小朋友都當成自己的孩子疼惜」。記者吳淑玲／攝影

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