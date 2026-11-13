提市民大道「縫合」示意圖沒橋墩？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋：又是猜的

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨回應市民大道橋下展演的「噪音」疑慮，卻稱可透過建築設計處理，並以建國高架橋下的「花市」為例，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，根本是已讀亂回，一本正經胡說亂畫。

楊沛緰說，建國花市能賣花，就能證明市民大道橋下可以辦演唱會？且當時媒體提問的是「市民大道的車聲是否蓋過表演」沈伯洋回答建國高架下面也有花市。

她說，既然沈伯洋說設計可以處理噪音，就請說明預定演出時段的現場音量量測、說明舞台離車道多遠、觀眾席怎麼配置。「難道台上唱不過車聲，就把音響開更大聲嗎？那麼台下聽清楚了，附近居民要在家陪著聽到幾點？」

楊沛緰表示，根據沈伯洋團隊提供的敦化夜間市集現況照可見兩根橋墩，AI示意圖上卻找不到對應位置。若是視角不同，就請拿出同角度的對照圖，再用有比例尺的平面圖標出橋墩、攤位與通道。

她說，扣掉現有橋墩，柱間淨寬剩多少？攤位擺下去後，還剩多少空間讓人走？圖上的寬度和可用面積是實際量過的，還是又是沈委員猜的？

楊沛緰指出，城市改造不是靠想像力，橋墩在哪、路有多寬，都得照現場條件來規畫。沈伯洋以懷生國小既有陸橋為例，主張新設空中廊道不影響車流，但沈團隊簡報自己就寫著，八德路口人行道僅約40至60公分寬。

楊沛緰說，廊道在空中，柱子、樓梯、電梯都要落地，要設在哪裡？會不會占人行道、挪機車格，還是得調整車道？請先把位置標出來，再告訴市民憑什麼說不影響交通。