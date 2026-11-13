讚李四川政見會表現精彩 王鴻薇從3點分析：誠懇務實贏得人心

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨立委王鴻薇從交通建設、福利法案以及家族爭議三部分分析指出，國民黨新北市長候選人李四川的表現精彩，誠懇務實贏得人心。

王鴻薇表示，剛看完新北市政見發表會，李四川的表現精彩，應該是許多人共同的感受。雙方政見攤開來看，李四川不只過去政績或未來政見遍及雙北，這是新北副市長的經驗優勢無法撼動，反而民進黨候選人蘇巧慧所提二重疏洪道、雙和醫院等，都是前新北市長蘇貞昌時期產物，自證「政二代」；至於蘇自己的政績，多數就在自己選區，相形失色不少。

王鴻薇指出，提問有三個精彩的部分：首先是交通建設的溝通，這一點她相當意外，蘇巧慧提及的延續四環八線或過去三環三線、TPASS自由配等，都是李四川擔任新北市副市長時推動或延續，反幫川伯加不少分數；而李四川提出的軌道建設123，汐東線接上東環段、淡北快線、大漢溪捷運縱貫線、蘆社大橋都是未來的交通建設，兩人高下立判。

王鴻薇提到，其次，面對65歲以上免健保費、財畫法，可以看到蘇巧慧悍然拒絕，相對李四川有魄力地宣布新北市靠自己做。誰站在市民這邊，蘇巧慧「黨意」大於新北市市民的利益，昭然若揭。

王鴻薇表示，最後，相對李四川坦蕩公開蘇巧慧陣營對其攻擊，大方給予市民交代，但很遺憾的是蘇巧慧完全迴避了家族曠世智能4500萬元的爭議，還登上BBC的國際醜聞，是很大的扣分。

王鴻薇說，雖然蘇巧慧口條不錯，但李四川的誠懇務實，卻更能贏得人心，證明支持李四川是最安心的選擇。