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選戰倒數搶攻台中！柯文哲今合體「小草女神」站路口 晚會將獻唱力挺
選戰倒數！民眾黨創黨主席柯文哲今天再度到台中市輔選，下午將合體「小草女神」同黨的台中市西屯區市議員候選人劉芩妤在台灣大道及文心路站路口拜票，晚間參與劉芩妤的晚會，並且現場獻唱一首歌。
柯文哲將台中市列為重點戰區，近一個月幾乎是周周到台中輔選，選前倒數，除了今天輔選劉岑妤，明天還將在台中大車掃輔選。
柯文哲今天下午4時30分至5時30分將在台灣大道及文心路口陪同劉芩妤站路口拜票，隨後在晚上6時到逢甲公園參加劉芩妤的晚會，並獻唱一首歌。
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