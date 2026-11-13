李四川攻防氣勢強、蘇巧慧星星比喻有記憶點 學者：政見須壓力測試

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧從政策願景到財源規畫展開攻防。有學者提出五項觀察。他認為，李四川以行政經驗建立自信，攻防氣勢較強，但質疑對手政策財源也應拿出計算依據；蘇巧慧提出的城市願景具有記憶點，卻仍須交代施政優先順序，雙方政見都必須經得起壓力測試。

杜聖聰指出，李四川此次將攻防焦點拉到蘇巧慧福利政見的經費問題，追問約260億元支出從何而來，相較單純批評對手「只會講」，這樣的質疑更加具體。不過，李四川同樣應公開估算明細，說明260億元究竟包含哪些政策項目、涵蓋多少年度，才能讓質疑成為可驗證的政策討論。

杜聖聰表示，蘇巧慧在政見會中回應，六大福利政見相較現有預算，每年新增支出約50億元，但李四川提出的260億元與蘇巧慧所稱50億元，究竟是總額與新增支出的差異，或是政策範圍、受益人數及計算年度不同，雙方都應攤開數據，以相同基準比較，不能讓兩個數字各自成為競選口號。

杜聖聰認為，蘇巧慧應進一步說明哪些支出原本就已編列、哪些項目已扣除，以及每年實際新增多少經費，若未來財源不足，又將如何調整；李四川也應提出相同計算口徑的試算，才能讓市民真正了解政策成本。

至於蘇巧慧的城市願景，杜聖聰指出，蘇巧慧以「新北市29區每一區就像一顆星星」作為比喻，透過區域特色與城市認同串聯施政理念，確實具有畫面感及記憶點，但城市意象不能取代具體施政排序。

杜聖聰表示，新北29區需求各異，市府預算卻有限，未來究竟應優先投資哪些地區？包括皇冠海岸、地方文化及觀光建設等計畫，又該如何分期推動？如果缺乏明確優先順序、經費與時程，再漂亮的城市願景，仍可能停留在比喻階段。

杜聖聰進一步指出，候選人提出的政見必須接受壓力測試，尤其偏向城市意象與理想的「文青式政見」，若無法通過財政及執行面的檢驗，最後可能無法實現，讓原本描繪的夢想變成「夢魘」。他認為，政見不能只是講得動聽，關鍵仍在於能否真正落實。

杜聖聰也注意到，蘇巧慧提出上任100天內推動成立都更局，以及編列預算、讓六大福利政見第二年實現，已經提出可以追蹤檢驗的施政期限，但具體內容仍有釐清空間。

他指出，成立都更局涉及行政組織調整、人力及預算配置，所謂上任百日內推動，究竟是完成提案、法制作業，還是正式掛牌運作？第二年實現福利政見，又是所有項目全面上路，或採分階段實施？既然承諾期限，執行條件也應交代清楚。

對於李四川主張透過BOT方式推動大、小巨蛋等公共建設，杜聖聰認為，這至少將討論帶到具體執行方式，而不只是描繪建設藍圖，但「有工具」不代表財源問題已經解決。

杜聖聰指出，BOT仍涉及民間投資意願、政府實際負擔、土地使用及後續營運風險，不能只因採取BOT模式，就認為政府無須承擔成本，相關條件都應進一步說明。

杜聖聰認為，這場政見發表會呈現兩名候選人不同的論述方向，李四川著重行政經驗、建設執行及財源攻防，蘇巧慧則強調區域均衡、城市品牌及制度改革。不過，不論是大型建設或福利政策，都不能只停留在競選口號，唯有經得起財務、行政及執行面的壓力測試，才能讓市民檢驗政見是否具有實現的可能。