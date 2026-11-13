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李四川攻防氣勢強、蘇巧慧星星比喻有記憶點 學者：政見須壓力測試

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧從政策願景到財源規畫展開攻防。有學者提出五項觀察。他認為，李四川以行政經驗建立自信，攻防氣勢較強，但質疑對手政策財源也應拿出計算依據；蘇巧慧提出的城市願景具有記憶點，卻仍須交代施政優先順序，雙方政見都必須經得起壓力測試。

杜聖聰指出，李四川此次將攻防焦點拉到蘇巧慧福利政見的經費問題，追問約260億元支出從何而來，相較單純批評對手「只會講」，這樣的質疑更加具體。不過，李四川同樣應公開估算明細，說明260億元究竟包含哪些政策項目、涵蓋多少年度，才能讓質疑成為可驗證的政策討論。

杜聖聰表示，蘇巧慧在政見會中回應，六大福利政見相較現有預算，每年新增支出約50億元，但李四川提出的260億元與蘇巧慧所稱50億元，究竟是總額與新增支出的差異，或是政策範圍、受益人數及計算年度不同，雙方都應攤開數據，以相同基準比較，不能讓兩個數字各自成為競選口號。

杜聖聰認為，蘇巧慧應進一步說明哪些支出原本就已編列、哪些項目已扣除，以及每年實際新增多少經費，若未來財源不足，又將如何調整；李四川也應提出相同計算口徑的試算，才能讓市民真正了解政策成本。

至於蘇巧慧的城市願景，杜聖聰指出，蘇巧慧以「新北市29區每一區就像一顆星星」作為比喻，透過區域特色與城市認同串聯施政理念，確實具有畫面感及記憶點，但城市意象不能取代具體施政排序。

杜聖聰表示，新北29區需求各異，市府預算卻有限，未來究竟應優先投資哪些地區？包括皇冠海岸、地方文化及觀光建設等計畫，又該如何分期推動？如果缺乏明確優先順序、經費與時程，再漂亮的城市願景，仍可能停留在比喻階段。

杜聖聰進一步指出，候選人提出的政見必須接受壓力測試，尤其偏向城市意象與理想的「文青式政見」，若無法通過財政及執行面的檢驗，最後可能無法實現，讓原本描繪的夢想變成「夢魘」。他認為，政見不能只是講得動聽，關鍵仍在於能否真正落實。

杜聖聰也注意到，蘇巧慧提出上任100天內推動成立都更局，以及編列預算、讓六大福利政見第二年實現，已經提出可以追蹤檢驗的施政期限，但具體內容仍有釐清空間。

他指出，成立都更局涉及行政組織調整、人力及預算配置，所謂上任百日內推動，究竟是完成提案、法制作業，還是正式掛牌運作？第二年實現福利政見，又是所有項目全面上路，或採分階段實施？既然承諾期限，執行條件也應交代清楚。

對於李四川主張透過BOT方式推動大、小巨蛋等公共建設，杜聖聰認為，這至少將討論帶到具體執行方式，而不只是描繪建設藍圖，但「有工具」不代表財源問題已經解決。

杜聖聰指出，BOT仍涉及民間投資意願、政府實際負擔、土地使用及後續營運風險，不能只因採取BOT模式，就認為政府無須承擔成本，相關條件都應進一步說明。

杜聖聰認為，這場政見發表會呈現兩名候選人不同的論述方向，李四川著重行政經驗、建設執行及財源攻防，蘇巧慧則強調區域均衡、城市品牌及制度改革。不過，不論是大型建設或福利政策，都不能只停留在競選口號，唯有經得起財務、行政及執行面的壓力測試，才能讓市民檢驗政見是否具有實現的可能。

國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

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