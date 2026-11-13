王美惠籲嘉義遊子返鄉投票 沈伯洋貼心比4號手勢相挺

民進黨嘉義市長候選人王美惠上午與各縣市長候選人，共同出席民進黨「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地工作、求學的嘉義鄉親，28日記得返鄉投票。王美惠表示，無論離家多遠，最懷念的還是家鄉味，她也向鄉親喊話，「嘉義及家人，都在等你回來」。

王美惠表示，熟悉的街道、從小吃到大的雞肉飯，以及家人的關心，都是離鄉遊子心中的牽掛。她希望在外地打拚的嘉義鄉親，安排時間回家，看看家人、吃吃家鄉味，也為家鄉的未來投下神聖的一票，每一張選票，都是對嘉義的關心，每一次參與，都是對民主的珍惜。

記者會結束後，各縣市長候選人也相互加油打氣，現場氣氛熱絡。王美惠與台北市長候選人沈伯洋合照時，原本兩人只是自然站在一起，沒想到沈伯洋突然貼心地問，「美惠姐，妳是幾號？」王美惠回答「4號」，沈伯洋立刻伸出手指，與王美惠一起比出「4號」手勢，也展現候選人之間溫暖友好的互動。

王美惠最後表示，11月28日不只返鄉投票，也是遊子與家人團聚的時間，「不管離家多遠，嘉義永遠是我們的家。」

嘉義市長候選人王美惠（後左二）上午與各縣市長候選人，共同出席民進黨「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地工作、求學的嘉義鄉親，28日記得返鄉投票。圖／王美惠競總提供