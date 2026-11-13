聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴清德南投助選溫世政 籲挺「會做事、敢做夢」的人才
賴清德總統今天前往南投縣竹山靈德廟參香祈福，並親自為民進黨提名的南投縣長參選人温世政站台助講。賴清德在致詞時大力推薦温世政，呼籲南投鄉親集中選票，支持真正能為南投拚建設、顧健康、帶動地方發展的優秀人才。
賴清德表示，自己過去曾任台南市市長及行政院院長，對於市政與地方建設的推動相當熟悉。他指出，國家資源有限，每一分錢都要花在刀口上，而南投未來的進步需要有遠見、敢做夢且具備執行力的領導人。他肯定温世政若能當選南投縣長，必定能為南投鄉親帶來更好的醫療照顧與經濟建設。
賴清德除懇託鄉親全力支持 2 號溫世政外，也呼籲支持黨籍立委與議員候選人，希望大家團結一致，為南投開創嶄新的未來。溫世政也在一旁向支持者揮手致意，感謝鄉親的熱情相挺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。