影／柯P陪民眾黨各級候選人頭份、竹南車掃 支持者頻喊加油

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到苗栗縣頭份市、竹南鎮陪同黨籍縣議員候選人林志學、蔡君婷及鄉鎮市民代表候選人以車隊造勢，在林、蔡兩人競選總部的據點，受到柯粉和支持者的熱情相迎，其中不少是護理人員，她們曾上過柯文哲的急救課程，興奮地與柯P合影、索取簽名，氣氛熱絡。

台灣民眾黨年底的五合一選舉，在苗栗縣有蔡君婷、林志學2人登記參選縣議員、王竟倫、繆宗翰、徐筱啡3人登記參選鄉鎮市民代表，其中參選議員的蔡君婷在竹南、後龍及造橋選區，林志學在頭份、三灣、南庄選區參選。頭份、竹南兩地拜竹科園區外溢影響，是全縣「唯二」兩個人口成長的城市，頭份更是全縣唯一人口超過10萬人的鄉鎮市，兩地可說是全縣最大票倉。

柯文哲上午的車掃造勢從上午9點到中午12點10分在頭份、竹南兩大票倉馬不停蹄於市區掃街，在竹南蔡君婷總部出發前，許多擔任護理師的女性支持者紛紛要求簽名、合影，其中不少人都說以前上過柯P的急救課程，也有人接受過柯P指導葉克膜的課程，都開心問候，頻頻高喊「阿北加油」。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到苗栗縣頭份市、竹南鎮陪同黨籍縣議員候選人林志學、蔡君婷及鄉鎮市民代表候選人以車隊造勢。記者胡蓬生／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到苗栗縣頭份市、竹南鎮陪同黨籍縣議員候選人林志學、蔡君婷及鄉鎮市民代表候選人以車隊造勢。記者胡蓬生／攝影