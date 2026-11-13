民眾黨全國車掃苗栗站 柯文哲助選林志學、蔡君婷

台灣民眾黨全國大車掃苗栗站，今天由創黨主席柯文哲陪同苗栗縣議員第5選區參選人林志學、第4選區參選人蔡君婷，分別在頭份、竹南進行車隊掃街，沿途向選民揮手爭取支持。

九合一選舉進入倒數階段，台灣民眾黨昨天啟動全國大車掃，由黨主席黃國昌及柯文哲兵分南北分率車隊，串聯各縣市參選人衝刺選情。

柯文哲上午前往苗栗縣議員第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）參選人林志學競選總部，與現場支持者互動、簽名，隨即陪同林志學在頭份市區車隊掃街。

接著，柯文哲轉往竹南鎮，一抵達苗栗縣議員第4選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）參選人蔡君婷競選總部，便催促著大家「上工」。車隊繞行竹南鎮大營路、立達街、博愛路等街道，柯文哲與蔡君婷沿途頻頻向選民揮手請託支持，期間不時有民眾向車隊比讚、比愛心，高呼「加油」。

柯文哲此行未接受媒體採訪。林志學、蔡君婷表示，這次選舉對台灣民眾黨非常重要，希望苗栗縣在藍白合作默契與支持下，能夠開創新局，並呼籲外地遊子11月28號踴躍返鄉投票。