曾選基隆市長 民眾黨前秘書長謝立功表態支持童子瑋

曾代表國民黨參選基隆市長、民眾黨前秘書長謝立功，今天表態支持民進黨基隆市長參選人童子瑋。他說，因認同童子瑋的理念，因此決定捨棄過去黨派想法，支持有執行力的童子瑋。

謝立功原為國立台灣海洋大學海洋法學者，曾任內政部入出國及移民署署長，2014、2018年曾兩度代表國民黨參選基隆市長，但都敗給民進黨提名的林右昌，後來退出國民黨加入民眾黨，曾任民眾黨秘書長，已卸任多年。

謝立功昨天在Thread貼上「洋流交會 童心前行」圖文，引發外界熱議。

謝立功今天出面受訪說，這1、2年來他發現童子瑋是非常認真、熱愛基隆的人。這次童子瑋出來參選市長，曾與他討論過許多有關基隆的政見，也討論到他過去參選市長時的政見和想法。

謝立功認為，童子瑋很有執行力，善於和別人溝通，所以他決定捨棄過去黨派的想法，決定支持這樣能夠為基隆做事的人。距離投票日現在只剩下10多天，大家都會一起努力。

童子瑋今天表示，謝立功曾參選過基隆市長，他提出的海洋城市政見，也獲得謝立功的認同；感謝謝立功的支持，近期會一起公布新的政策與做法。