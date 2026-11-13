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陳以信批蘇巧慧對曠世智能案輕描淡寫 籲向新北市民完整交代

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對今日新北市長政見發表會，國民黨文傳會主委陳以信表示，本場政見發表會最需要釐清的爭議，就是「曠世智能案」，民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的公司，在蘇貞昌擔任行政院長期間獲得國發基金及台企銀數千萬元創投資金。

陳以信質疑，蘇巧慧強調家人沒有違法，但外界對持股比例、投資估值及利益關係揭露均提出具體質疑。陳以信批評，蘇巧慧在政見會中對相關爭議的說明輕描淡寫，並未充分回應外界關切，應向新北市民提出更完整交代。

陳以信進一步指出，蘇巧慧其他政見同樣有待補充說明。第一，福利財源如何籌措？蘇巧慧估算六大福利每年新增約50億元，但各項政策的完整支出明細及四年財政規劃仍未公開。第二，老人健保費由誰負擔？面對地方是否自行補助的問題，蘇巧慧未明確表態。第三，捷運補助54.1億元何時到位？中央應公布核定與撥付進度，蘇巧慧也應說明如何協助新北爭取資源。

陳以信表示，民眾黨早在9月7日就曠世智能案向台北地檢署提出告發，至今已超過兩個月，案件偵辦進度仍未對外公開，財政部提供關鍵投資審查資料的完整性與時程也備受質疑。

陳以信指出，檢調究竟查到哪裡？有無政治力介入？是否有人刻意拖延調查，企圖將爭議拖過選舉？他強調，司法不容政治干預，政府更不能有任何官官相護、徇私護短的空間。相關機關應儘速依法釐清真相，不能讓資訊不透明影響選民判斷。

此外，陳以信表示，國民黨新北市長候選人李四川充分展現多年行政歷練與工程實務經驗，從捷運建設、交通改善到財政管理，不僅列舉過去重大工程實績，更提出BOT、設定地上權等具體財務工具，展現有經驗、有數據、有方法的施政論述。

陳以信說，李四川長期參與雙北重大建設，熟悉新北市政運作，會是最能無縫接軌、延續侯市府卓越施政成果的新北市長。

新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，結束後候選人蘇巧慧離去，她強調自己個人的表現留給市民打分數。記者葉信菉／攝影
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，結束後候選人蘇巧慧離去，她強調自己個人的表現留給市民打分數。記者葉信菉／攝影

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