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李四川政見會表現出乎意料 專家點出「3大驚奇」：攻守有據

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧到最後結論階段火力全開，猛攻對方弱點。專家分析，李四川此次表現出乎意料，打破外界對他不擅言詞的刻板印象，更有「3大驚奇」，包括少看稿、兼顧政績傳承與個人特色，以及攻守兼具；反觀蘇巧慧雖有口才及政策論述優勢，但看稿比例高於預期，最後結論階段的攻擊姿態，也讓前段展現的格局有所折損。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，外界過去對李四川的印象，是較不擅長言詞、偏向工程專業的技術官僚，但此次政見會表現卻在水準之上。第一個驚奇是李四川並未頻繁看稿，反而能展現自信，搭配手勢及手板解釋較複雜的政策，顯見事前下了不少功夫，跳脫過去較為木訥的形象。

鈕則勳指出，第二個驚奇是李四川成功在「政績傳承」與「個人特色」之間取得平衡。他舉10月30日高雄市長電視辯論會為例，民進黨候選人賴瑞隆在結論時，強調前高雄市長謝長廷、陳菊及現任市長陳其邁的施政成果，並表達接下第四棒的決心，但鈕認為，過度強調歷任市長政績，反而讓個人特色被政治前輩的光環掩蓋。

鈕則勳分析，相較之下，李四川雖然同樣感謝前新北市長朱立倫、現任市長侯友宜，也提及與台北市長蔣萬安合作的建設成果，卻沒有讓這些政治人物的光環蓋過自己，而是適時結合40年公務經驗、工程專業及親自參與的建設，凸顯個人優勢。他認為，李四川將施政傳承與個人專長融合，兩者取得相當好的平衡，不會因強調前人的貢獻，就讓自己的特色消失，是此次表現相當出彩之處。

第三個驚奇則是李四川展現攻守兼具的策略。鈕則勳分析，李四川在攻擊面持續鎖定蘇巧慧與中央政府，包括老人福利法修法行政院長卓榮泰不副署、新北捷運54.1億元補助爭議，以及財劃法修法等議題，質疑蘇巧慧身為立委，是否積極為新北爭取資源；最後結論又進一步提及蘇巧慧胞妹蘇巧純的投資案，要求說明是否涉及利益衝突迴避問題。

鈕則勳說，李四川不僅主動進攻，面對蘇巧慧質疑307公車路線、購屋資金來源及家族爭議，也分別提出回應，包括坦承過去記錯公車路線，直接道歉不辯解、清楚說明購屋分期付款經過，並表明弟弟若涉及違法就依法負責，對比蘇巧純案蘇巧慧的不解釋更有力道，形成攻守兼具的論述。他認為，李四川這次的攻防安排相當明確，也是整場表現令人意外的重要原因。

至於蘇巧慧，鈕則勳認為，她的口才及辯論能力原本就受到肯定，政策規畫也有一定縝密程度，顯見做了不少準備，但此次看稿比例卻比預期高。他舉例，蘇巧慧在結論階段談及自己親身參與的「水獺媽媽」活動時，仍不時看稿，讓他感到意外，認為這類親身經歷的故事，若能更自然地表達情感，效果可能更好。

鈕則勳也觀察到，蘇巧慧在申論階段曾感謝不同黨派歷任首長對新北的貢獻，展現跨黨派肯定市政成果的格局，但在最後結論開頭集中批評李四川的工程、交通及協調能力，部分表情與姿態讓他感覺略帶輕視，反而抵消了前段營造的大度形象，讓他覺得可惜。

鈕則勳指出，蘇巧慧的政策論述及口語表達仍有一定水準，但面對李四川針對曠世智能投資案提出的質疑，相關說明仍顯不足，與她強調「政治人物要經得起檢驗」的主張形成落差，也削弱了整體論述的說服力。

鈕則勳總結，兩名候選人都有各自的政策準備及論述特色，但李四川此次在口語表達、政績傳承與攻防策略等面向，都打破外界原先的刻板印象，整體表現「出乎意料」，是他觀察這場政見發表會最深刻的印象。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

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