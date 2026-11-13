李四川政見會表現出乎意料 專家點出「3大驚奇」：攻守有據

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧到最後結論階段火力全開，猛攻對方弱點。專家分析，李四川此次表現出乎意料，打破外界對他不擅言詞的刻板印象，更有「3大驚奇」，包括少看稿、兼顧政績傳承與個人特色，以及攻守兼具；反觀蘇巧慧雖有口才及政策論述優勢，但看稿比例高於預期，最後結論階段的攻擊姿態，也讓前段展現的格局有所折損。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，外界過去對李四川的印象，是較不擅長言詞、偏向工程專業的技術官僚，但此次政見會表現卻在水準之上。第一個驚奇是李四川並未頻繁看稿，反而能展現自信，搭配手勢及手板解釋較複雜的政策，顯見事前下了不少功夫，跳脫過去較為木訥的形象。

鈕則勳指出，第二個驚奇是李四川成功在「政績傳承」與「個人特色」之間取得平衡。他舉10月30日高雄市長電視辯論會為例，民進黨候選人賴瑞隆在結論時，強調前高雄市長謝長廷、陳菊及現任市長陳其邁的施政成果，並表達接下第四棒的決心，但鈕認為，過度強調歷任市長政績，反而讓個人特色被政治前輩的光環掩蓋。

鈕則勳分析，相較之下，李四川雖然同樣感謝前新北市長朱立倫、現任市長侯友宜，也提及與台北市長蔣萬安合作的建設成果，卻沒有讓這些政治人物的光環蓋過自己，而是適時結合40年公務經驗、工程專業及親自參與的建設，凸顯個人優勢。他認為，李四川將施政傳承與個人專長融合，兩者取得相當好的平衡，不會因強調前人的貢獻，就讓自己的特色消失，是此次表現相當出彩之處。

第三個驚奇則是李四川展現攻守兼具的策略。鈕則勳分析，李四川在攻擊面持續鎖定蘇巧慧與中央政府，包括老人福利法修法行政院長卓榮泰不副署、新北捷運54.1億元補助爭議，以及財劃法修法等議題，質疑蘇巧慧身為立委，是否積極為新北爭取資源；最後結論又進一步提及蘇巧慧胞妹蘇巧純的投資案，要求說明是否涉及利益衝突迴避問題。

鈕則勳說，李四川不僅主動進攻，面對蘇巧慧質疑307公車路線、購屋資金來源及家族爭議，也分別提出回應，包括坦承過去記錯公車路線，直接道歉不辯解、清楚說明購屋分期付款經過，並表明弟弟若涉及違法就依法負責，對比蘇巧純案蘇巧慧的不解釋更有力道，形成攻守兼具的論述。他認為，李四川這次的攻防安排相當明確，也是整場表現令人意外的重要原因。

至於蘇巧慧，鈕則勳認為，她的口才及辯論能力原本就受到肯定，政策規畫也有一定縝密程度，顯見做了不少準備，但此次看稿比例卻比預期高。他舉例，蘇巧慧在結論階段談及自己親身參與的「水獺媽媽」活動時，仍不時看稿，讓他感到意外，認為這類親身經歷的故事，若能更自然地表達情感，效果可能更好。

鈕則勳也觀察到，蘇巧慧在申論階段曾感謝不同黨派歷任首長對新北的貢獻，展現跨黨派肯定市政成果的格局，但在最後結論開頭集中批評李四川的工程、交通及協調能力，部分表情與姿態讓他感覺略帶輕視，反而抵消了前段營造的大度形象，讓他覺得可惜。

鈕則勳指出，蘇巧慧的政策論述及口語表達仍有一定水準，但面對李四川針對曠世智能投資案提出的質疑，相關說明仍顯不足，與她強調「政治人物要經得起檢驗」的主張形成落差，也削弱了整體論述的說服力。

鈕則勳總結，兩名候選人都有各自的政策準備及論述特色，但李四川此次在口語表達、政績傳承與攻防策略等面向，都打破外界原先的刻板印象，整體表現「出乎意料」，是他觀察這場政見發表會最深刻的印象。