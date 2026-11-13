學者：沈伯洋造勢3萬人不等於3萬票 民調應觀察支持度升降

東吳大學政治學系副教授陳方隅表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢吸引3萬人，但不少是外縣市支持者，實際能投給沈伯洋可能只有一半；國民黨動員3萬人，卻可能將近等於3萬票。他提醒，民調最重要的是觀察支持度上升或下降。

台灣教授協會與東吳大學政治學系傅正民主研究中心日前在台北濟南教會，舉辦「如何解讀民調與選戰：用科學工具發現真與假」講座，邀請陳方隅解析選舉民調的執行與解讀。

談到台北市長選情，陳方隅指出，選舉造「勢」固然重要，但造勢人數不能直接換算成選票。沈伯洋場子雖有許多自發前來的群眾，但3萬人裡能投票給沈伯洋的可能只有一半，因為不少人來自外縣市；相較之下，國民黨動員3萬人，卻可能將近等於3萬票。

針對街頭貼紙民調（即用張貼紙讓民眾自由貼在支持的候選人名下），陳方隅以2024年總統大選為例表示，當時街頭民調多是由民眾黨的柯文哲領先，柯陣營據此質疑傳統民調造假。

陳方隅指出，但在西門町接受調查者多為年輕族群，甚至不一定是台北市民，缺乏隨機抽樣基礎，因此只能視為質化訪談，不能當成正式民調。

他提到，2024年總統大選藍白合破局後，雙方爭取民調第2名，試圖透過「棄保效應」吸引對方支持者。柯文哲陣營當時堅持自己排名第2，甚至公布離譜民調數字，事後看來，相關民調顯然是為爭取選票，而非真實反映民意。

至於民調為何只訪問約1000人左右，陳方隅解釋，樣本數約1000人，抽樣誤差通常在正負3個百分點左右，這是區間估計，並非計算錯誤。

他說，台北市約200多萬選民、全國約1900多萬選民，不可能逐一詢問，真實數字「只有上帝才知道」，所以只能用抽樣方式來做推測。「抽樣」如同擲骰子，單次結果可能偏向某一方，抽無限多次後，平均值才會接近真正數字，但現實是只能抽一次，所以得出來一個區間，用這個區間去推測真實的數字。

陳方隅強調，研究選題難免帶有價值立場，但科學方法可以保持客觀，民調最重要的是觀察支持度上升或下降，不必執著於單次調查的具體數字。