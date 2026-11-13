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1128地方大選、重啟核電公投 勞動部：投票日依法放假一天

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
投票示意圖／聯合報系資料照片
投票示意圖／聯合報系資料照片

為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部已指定公職人員選舉投票日及公民投票日，為《勞動基準法》第37條所定放假日。

勞動部指出，11月28日（星期六）為地方公職人員選舉及全國性公民投票日，該日具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給。至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

勞動部表示，放假「一日」指的是午前零時至午後12時連續24小時。此外，由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該投票日不得與其他工作日對調實施。

勞動部說明，雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資，至於計算方式分為下列兩種類型：

一、原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方原約定當天出勤八小時，若勞工外出投票二小時，返回工作六小時，雇主須加給六小時的工資。

二、原屬勞工的休息日：視工作時數，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

勞動部提醒，雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

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