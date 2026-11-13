蘇巧慧批大巨蛋漏水丟臉到國外 李四川猛攻曠世智能爭議

新北市長政見會今天結論階段砲火猛烈，民進黨候選人蘇巧慧酸對手自稱專家卻連公車路線都搞錯、大巨蛋漏水丟臉到國外。國民黨李四川則反批蘇巧慧至今仍迴避曠世智能等爭議。

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天上午舉行，分為申論、發問人提問及結論3階段。蘇巧慧在結論開頭就批評，她的對手自稱交通專業，卻連307線公車沒上國道都不知道；對手自稱是工程專家，但主導的大巨蛋卻在明星賽時漏水，丟臉到國外。主導的744萬遮陽傘又貴又慢，拖過夏天還蓋不出來。對手也自稱有豐富協調經驗，但社子島開發協調卻4年無成。

蘇巧慧說，這半年來對手不斷攻擊她的家人，若要打負面選戰，她大可每天請發言人針對李四川家族的爭議發言，但她至今從未針對對手家裡說過任何一句話，因她想聚焦在新北的市政願景，「這就是我們的差異」。

蘇巧慧坦言，她從政以來的每個位置都不輕鬆，都是從不被看好一步步努力至今，而她也認為最大的政治真理就是「真心換真心」，沒有其他招數，當所有人能摒除成見坐下來討論，相信就能讓腳下這塊地更好。她會將新北市29區這些星星一一擦亮，讓新北不再只是台北市的衛星。

李四川發言時表示，剛才蘇巧慧說都用政見競選，但側翼將他在參選一個月內抹黑為黑道，卻未見蘇巧慧講任何一句話。針對豪宅頭期款爭議，他澄清並非是支付頭期款900萬元，而是2期分期支付，且他因為之前從未想過會選舉，因此也沒保留匯款單，近期已陸續向銀行調閱相關資料，願意接受檢驗。

李四川強調，他願意接受檢驗，但要反問蘇巧慧妹妹蘇巧純經營的「曠世智能」公司獲國發基金及台企銀投資，被質疑未利益迴避，但迄今蘇巧慧對此仍未正面回答。

李四川說，他記錯307路線，事後已大方承認並再去搭乘一次，「這就是做人態度」。當一個政治人物，就該接受檢驗，做錯了沒關係，關於弟弟的爭議他絕對不包庇，「抓去關我也接受」，任何人做錯事都該負責，但對於蘇巧慧以前說過的話，大家也應該好好檢驗。

李四川批評，蘇巧慧誣指前台大校長管中閔論文抄襲、跟著媒體人周玉蔻抹黑張淑娟女士，又扭曲攻擊稱新北幼兒園教師「餵毒」，對於這些蘇巧慧至今都從未好好給交代。

李四川最後表示，城市的進步不能單靠個人，而是靠眾人一棒接一棒完成，他除了感謝民眾黨主席黃國昌對於藍白合的支持，希望未來能守住新北市長侯友宜等歷任市長成果，讓新北繼續向前。

無黨籍蘇輝湟則強調，只有苦民出身的市長，才能苦民所苦，並重申將透過一夫二妻、一妻二夫合法化政見搶救生育率。