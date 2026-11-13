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台南市長選舉公辦電視政見會 11/17、11/20登場

中央社／ 台南13日電

台南市選舉委員會今天宣布，台南市第5屆市長、市議員選舉公辦電視政見發表會將於17日起一連7天登場，其中市長部分有2場，分別是17日和20日，每位候選人有20分鐘發言時間。

市選委員會今天發布新聞稿指出，台南市第5屆市長、市議員選舉公辦電視政見發表會，地點在北區文元文成元美里聯合活動中心，涵蓋市長部分直播2場次及市議員部分錄影15場次，每場將在台南市有線電視第3頻道重播。

市選委會說明，台南市長候選人有4人，政見發表會分別在17日及20日晚上6時30分現場直播，每人發言時間20分鐘。市議員部分有87人，每人發言時間15分鐘，採錄影重播方式於19日至27日陸續播出。每場發表會重播3次。

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