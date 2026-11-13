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蘇巧慧拋6大社福預算僅50億 黃國昌批騙票：敬老卡提高點數就120億

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

新北市長候選人辯論會今登場，針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧稱自己所提的六大福利政見僅需50億元，民眾黨主席黃國昌在社群平台發文批評，光是蘇提出的敬老卡提高至1000點不歸零累積使用，一年就要120億元，拒絕騙票蘇巧慧，別讓蘇氏吸血蟲一路騙下去。

黃國昌表示，蘇巧慧是數學有問題，還是誠信有問題？今年2月起，他不斷問蘇巧慧所提出的六大福利政見需要多少錢？拖了超過一個月，蘇巧慧在3月28日接受自由時報專訪時說預算規模是80億元。老實講，從蘇巧慧說出80億這個數字，就知道她對新北市政有多陌生，連撒幣要撒多少錢都搞不清楚。

黃國昌指出，4月1日民眾黨新北市議員陳世軒在質詢新北市長侯友宜時，問如果按照蘇巧慧的六大福利政見，新北市需要增加多少預算？侯友宜回答，需要增加超過220億元，當場洗臉蘇巧慧。從此之後，蘇巧慧就再也不提80億這個數字。

黃國昌說，原本以為是蘇巧慧也覺得自己太丟臉，所以不敢再提。沒想到，今早在新北市長政見發表會上，蘇巧慧竟改口稱因為「免費營養午餐」跟「6歲以下免費輪狀病毒疫苗」侯友宜早已經在做，所以只需要50億元。

黃國昌表示，他聽完下巴都快掉下來，蘇巧慧不知道光是自己提出長者假牙補助5萬元，一年就需要將近50億元嗎？蘇巧慧不知道說敬老卡提高到每月1000點不歸零可累積使用，一年就需要120億元嗎？更可笑的是，當李四川問蘇巧慧，這1000點是否全為現金，蘇巧慧完全不敢回答，足以顯示有多心虛。

黃國昌批評，蘇巧慧畫大餅是在跟賴清德總統的社宅騙票政見學習嗎？反正先隨便唬爛騙票，之後再賴皮說做不到就好？拒絕騙票蘇巧慧，別讓蘇氏吸血蟲一路騙下去。

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