蘇巧慧倡大數據防孤獨死 李四川允補助長者健保費

民主進步黨新北市長候選人蘇巧慧今天在新北市長選舉公辦電視政見發表會說，要用大數據資訊找出隱藏個案防孤獨死；中國國民黨新北市長候選人李四川允補助長者健保費。

政見會採辯論方式直播，提問人問及因應超高齡社會政策，而如果65歲以上長者全民健康保險費由政府負擔，新北市政府應如何因應財政議題。

蘇巧慧表示，計畫將敬老愛心卡稱為「至尊卡」，增加福利點數與能累積使用，鼓勵長者走出家門，以公共衛生預防手段延緩老化，減輕政府財政負擔；以大數據整合資訊，找出隱藏個案預防孤獨死；人工智慧（AI）推動行政減量照顧長者，確保救命資源不卡關；健保費用補助原則由中央做，長者福利應全國一致平等照顧。

無黨籍新北市長候選人蘇輝湟表示，社福要照顧不同族群，除長者，也要照顧弱勢年輕人，他會依高齡與年輕人口比例分配社福預算。

李四川說，蘇巧慧提增加敬老愛心卡點數，卻在立法院反對修財政收支劃分法，不知要如何籌措財源；長者應被照顧，補助65歲以上長者健保費，中央不做就新北做。他的經驗比蘇巧慧好，一定可實現社福政策。

蘇巧慧會後接受媒體聯訪表示，肯定幕僚與民進黨籍新北市議員「新北隊」團隊協助，詳述交通與觀光政見等，個人表現留給市民評分。

李四川說，已講出心中老實話，希望選舉過程不攻擊家人，他在選舉初期也被攻擊，相當不可取，候選人應約束側翼。

蘇輝湟說，他父親挺國民黨、兒子支持台灣民眾黨，甚至要他索取其他候選人簽名，而他較台派，政見會只要正確傳達理念即可。