快訊

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧倡大數據防孤獨死 李四川允補助長者健保費

中央社／ 新北13日電

民主進步黨新北市長候選人蘇巧慧今天在新北市長選舉公辦電視政見發表會說，要用大數據資訊找出隱藏個案防孤獨死；中國國民黨新北市長候選人李四川允補助長者健保費。

政見會採辯論方式直播，提問人問及因應超高齡社會政策，而如果65歲以上長者全民健康保險費由政府負擔，新北市政府應如何因應財政議題。

蘇巧慧表示，計畫將敬老愛心卡稱為「至尊卡」，增加福利點數與能累積使用，鼓勵長者走出家門，以公共衛生預防手段延緩老化，減輕政府財政負擔；以大數據整合資訊，找出隱藏個案預防孤獨死；人工智慧（AI）推動行政減量照顧長者，確保救命資源不卡關；健保費用補助原則由中央做，長者福利應全國一致平等照顧。

無黨籍新北市長候選人蘇輝湟表示，社福要照顧不同族群，除長者，也要照顧弱勢年輕人，他會依高齡與年輕人口比例分配社福預算。

李四川說，蘇巧慧提增加敬老愛心卡點數，卻在立法院反對修財政收支劃分法，不知要如何籌措財源；長者應被照顧，補助65歲以上長者健保費，中央不做就新北做。他的經驗比蘇巧慧好，一定可實現社福政策。

蘇巧慧會後接受媒體聯訪表示，肯定幕僚與民進黨籍新北市議員「新北隊」團隊協助，詳述交通與觀光政見等，個人表現留給市民評分。

李四川說，已講出心中老實話，希望選舉過程不攻擊家人，他在選舉初期也被攻擊，相當不可取，候選人應約束側翼。

蘇輝湟說，他父親挺國民黨、兒子支持台灣民眾黨，甚至要他索取其他候選人簽名，而他較台派，政見會只要正確傳達理念即可。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

65歲以上長者健保誰買單？李四川喊中央不做地方做 蘇巧慧批修法粗糙

李四川允任內啟動新北大巨蛋 蘇巧慧百天內設都更局

新北政見財源從哪來？李四川主張BOT、蘇巧慧提622分配原則

政見發表會李四川強調執行力 蘇巧慧訴求區域均衡

相關新聞

蘇巧慧拋6大社福預算僅50億 黃國昌批騙票：敬老卡提高點數就120億

新北市長候選人辯論會今登場，針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧稱自己所提的六大福利政見僅需50億元，民眾黨主席黃國昌在社群平台發文批評，光是蘇提出的敬老卡提高至1000點不歸零累積使用，一年就要120億元，拒絕騙票蘇巧慧，別讓蘇氏吸血蟲一路騙下去。

新北交通怎整合雙北？李四川拋30分鐘生活圈 蘇巧慧提交通微血管計畫

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節，聯合報特派員王慧瑛聚焦雙北交通整合及城鄉運輸落差，詢問三名候選人未來四年如何改善通勤、建立跨市合作機制。國民黨候選人李四川提出打造「雙北30分鐘生活圈」，透過捷運路網縮短通勤時間；民進黨候選人蘇巧慧則提出3大「交通微血管計畫」，包括智慧公車、TPASS自由配及小黃公車，改善轉乘與偏鄉交通。

痛批蔣萬安紈絝、黃國昌敗類 曹興誠：1128是平民對土豪之戰

聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠曾將民進黨台北市長候選人沈伯洋比喻為「菩薩」、市長蔣萬安則是「邪靈」，曹興誠今天再表示，「11月28日投票，不是藍綠對決，而是台灣平民、公民對權貴、土豪之戰。」

黃敏惠首度合體張啓楷拍競選廣告 緊牽雙手力挺接棒

嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷，今天首度曝光與市長黃敏惠合拍30秒競選廣告。影片中，黃敏惠緊牽張啓楷雙手，當面喊出「我相信張啓楷，我相信他的能力」，公開呼籲市民支持張啓楷接任市長；國民黨主席鄭麗文也在影片同框，與張啓楷高喊「藍白團結」，主打市政延續與政權交棒。

提「論文門」踢館 游智彬、張靜盯上賴瑞隆邀辯論

新黨副秘書長游智彬與司法改革黨高雄市候選人張靜，今天到民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的競選總部「下戰帖」，以「台大論文門再現？」邀賴瑞隆就「論文是否涉及抄襲」、「是否背叛抗中保台核心價值」等2大議題公開辯論。

影／柯P陪民眾黨各級候選人車掃頭份、竹南 支持者頻喊加油

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到苗栗縣頭份市、竹南鎮陪同黨籍縣議員候選人林志學、蔡君婷及鄉鎮市民代表候選人以車隊造勢，在林、蔡兩人競選總部的據點，受到柯粉和支持者的熱情相迎，其中不少是護理人員，她們曾上過柯文哲的急救課程，興奮地與柯P合影、索取簽名，氣氛熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。