65歲以上長者健保誰買單？李四川喊中央不做地方做 蘇巧慧批修法粗糙
新北市長選舉公辦電視政見發表會今登場，媒體提問環節時，壹蘋新聞網記者曾佳俊聚焦65歲以上長者健保費補助，詢問三名候選人若中央不負擔，新北市是否願意自行支應。國民黨候選人李四川明確表態「中央不做，地方一定會來做」，並質疑民進黨候選人蘇巧慧未替新北爭取權益；蘇批評立法院修法程序粗糙，強調全國性社福應由中央統一規畫，地方將全力爭取，雙方再度交鋒。
曾佳浚指出，台灣邁入超高齡社會，立法院日前三讀修正老人福利法第22條，符合所得條件的65歲以上長者，健保費將由中央主管機關負擔，預估403萬人受惠，每年新增支出近400億元，但行政院長卓榮泰未予副署，引發朝野及地方政府財政攻防。新北約80萬名長者，市府負債超過千億元，若中央不支應，地方是否願意自行負擔？
蘇巧慧表示，促進長者健康、減輕三明治世代照顧負擔，是她的重要競選主張，未來將敬老卡每月點數提高至1000點，年度累計不歸零，不僅能搭車也能購物，鼓勵長輩多出門活動，透過預防保健延緩老化，減輕未來醫療支出。
蘇巧慧指出，包含敬老卡在內的六大福利政見，相較現有市府預算，每年新增經費約50億元，新北市政府有能力負擔。至於老人福利法修法爭議，她認為立法院修法時未充分與行政院協商，也未遵守憲法與預算法相關精神，程序相當粗糙。
蘇巧慧強調，長輩福利應該全國一致，新北長者也應享有與其他縣市平等的保障，未來只要是中央統一規畫的全國性社會福利，她一定站在新北立場全力爭取。
蘇巧慧也提出建構「零漏接」社會安全網，將透過跨局處整合水電中斷等資訊，主動找出高風險個案，並善用社會救助審查裁量權，推動合議審查制度，避免民眾救命資源卡關；另將提高社工薪資、加發夜間及困難照顧津貼，並運用AI減少行政負擔。
李四川隨後反擊，質疑蘇巧慧對立法院通過的長者健保補助修法持反對態度，行政院長未予副署時也未表達反對。他指出，立法院通過的法律本就適用全國，既然蘇巧慧主張全國一致的福利都會支持，為何不支持這次修法？
李四川強調，自己擔任公務員40年，始終認為公平最重要，「台北可以，新北的長輩也應該可以」，如果當選新北市長，即使中央不負擔長者健保費，地方也一定會做。
李四川接著將話題轉向中央補助，指出新北向中央申請的54.1億元捷運補助款至今尚未撥付，質疑蘇巧慧身為立委，又與中央執政黨同黨，為何未積極協調爭取？他也批評蘇巧慧反對財劃法修法，卻提出多項福利支票，要求說明敬老卡每月1000點且可購物，究竟需要多少經費、財源從何而來。
無黨籍候選人蘇輝湟則表示，新北有許多弱勢及獨居長者需要照顧，但年輕世代也面臨沉重生活壓力，福利政策不能只考慮單一年齡層。他主張要求市府統計不同年齡層弱勢人口比例，再依實際需求分配資源。
蘇輝湟強調，不會對立法院通過的福利政策照單全收，應審慎衡量地方財政負擔，並與中央協商經費分配，否則可能將負擔留給下一代。他認為，政府施政應量入為出，不能只為兌現福利承諾，忽略財政永續。
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