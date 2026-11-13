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65歲以上長者健保誰買單？李四川喊中央不做地方做 蘇巧慧批修法粗糙

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

新北市長選舉公辦電視政見發表會今登場，媒體提問環節時，壹蘋新聞網記者曾佳俊聚焦65歲以上長者健保費補助，詢問三名候選人若中央不負擔，新北市是否願意自行支應。國民黨候選人李四川明確表態「中央不做，地方一定會來做」，並質疑民進黨候選人蘇巧慧未替新北爭取權益；蘇批評立法院修法程序粗糙，強調全國性社福應由中央統一規畫，地方將全力爭取，雙方再度交鋒。

曾佳浚指出，台灣邁入超高齡社會，立法院日前三讀修正老人福利法第22條，符合所得條件的65歲以上長者，健保費將由中央主管機關負擔，預估403萬人受惠，每年新增支出近400億元，但行政院長卓榮泰未予副署，引發朝野及地方政府財政攻防。新北約80萬名長者，市府負債超過千億元，若中央不支應，地方是否願意自行負擔？

蘇巧慧表示，促進長者健康、減輕三明治世代照顧負擔，是她的重要競選主張，未來將敬老卡每月點數提高至1000點，年度累計不歸零，不僅能搭車也能購物，鼓勵長輩多出門活動，透過預防保健延緩老化，減輕未來醫療支出。

蘇巧慧指出，包含敬老卡在內的六大福利政見，相較現有市府預算，每年新增經費約50億元，新北市政府有能力負擔。至於老人福利法修法爭議，她認為立法院修法時未充分與行政院協商，也未遵守憲法與預算法相關精神，程序相當粗糙。

蘇巧慧強調，長輩福利應該全國一致，新北長者也應享有與其他縣市平等的保障，未來只要是中央統一規畫的全國性社會福利，她一定站在新北立場全力爭取。

蘇巧慧也提出建構「零漏接」社會安全網，將透過跨局處整合水電中斷等資訊，主動找出高風險個案，並善用社會救助審查裁量權，推動合議審查制度，避免民眾救命資源卡關；另將提高社工薪資、加發夜間及困難照顧津貼，並運用AI減少行政負擔。

李四川隨後反擊，質疑蘇巧慧對立法院通過的長者健保補助修法持反對態度，行政院長未予副署時也未表達反對。他指出，立法院通過的法律本就適用全國，既然蘇巧慧主張全國一致的福利都會支持，為何不支持這次修法？

李四川強調，自己擔任公務員40年，始終認為公平最重要，「台北可以，新北的長輩也應該可以」，如果當選新北市長，即使中央不負擔長者健保費，地方也一定會做。

李四川接著將話題轉向中央補助，指出新北向中央申請的54.1億元捷運補助款至今尚未撥付，質疑蘇巧慧身為立委，又與中央執政黨同黨，為何未積極協調爭取？他也批評蘇巧慧反對財劃法修法，卻提出多項福利支票，要求說明敬老卡每月1000點且可購物，究竟需要多少經費、財源從何而來。

無黨籍候選人蘇輝湟則表示，新北有許多弱勢及獨居長者需要照顧，但年輕世代也面臨沉重生活壓力，福利政策不能只考慮單一年齡層。他主張要求市府統計不同年齡層弱勢人口比例，再依實際需求分配資源。

蘇輝湟強調，不會對立法院通過的福利政策照單全收，應審慎衡量地方財政負擔，並與中央協商經費分配，否則可能將負擔留給下一代。他認為，政府施政應量入為出，不能只為兌現福利承諾，忽略財政永續。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

無黨籍新北市長候選人蘇輝湟今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影
無黨籍新北市長候選人蘇輝湟今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影

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