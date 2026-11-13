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蔣萬安赴吳興商圈拜票 行程集中松信區尋求支持

中央社／ 台北13日電

台北市長蔣萬安今天行程集中松山、信義區，上午赴吳興商圈拜票，接著將出席台北府城隍廟活動，再至饒河夜市掃街。蔣萬安在吳興商圈獲熱烈歡迎，親切與支持者互動，尋求支持。

蔣萬安上午赴吳興商圈拜票，國民黨籍台北市議會議長戴錫欽、國民黨北市議員秦慧珠、詹為元、國民黨北市議員參選人李明璇、許原榮、民眾黨北市議員參選人許甫等人也一同掃街。

蔣萬安抵達現場後，支持者湧上互動，許多民眾手上、頭上綁著競選飄帶，也不斷往蔣萬安身上貼「安心貼」表達鼓勵。不過，有1名民眾上前陳情，指家人臥病在床，但轉院、救護車收費等資訊不夠清楚；蔣萬安回應，會請市府團隊立刻處理，市府人員也將陳情民眾帶至一旁了解情形。

隨後蔣萬安進入市場，逐一向攤販握手，走進店家問候，期間許多支持者拿出手機殼、包包、棒球等小物邀蔣萬安簽名，他也熱情回應。

蔣萬安這次至吳興商圈走街拜票，是投入選戰後首次至松山、信義區掃街，他下午也將出席「台北府城隍廟夜巡暗訪」活動，晚間再赴饒河夜市拜票，火力集中松山信義區，盼獲選民認同。

另一方面，蔣萬安妻子石舫亘也前往第二果菜批發市場，在國民黨北市議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛等人陪同下拜票，持續為蔣萬安尋求支持。

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