沈伯洋：社會整體文化應尊重女性 目前還不到位

民主進步黨台北市長候選人沈伯洋今天被問及近日政壇與歌手不尊重女性的言論時表示，類似言語其實現在還是很多且很常聽到，要正視整體文化應尊重女性，目前還不到位。

他說，當整體社會氛圍越來越到位，才能讓民眾講述類似議題時更能尊重別人，相關說法不應讓他人或閱聽者感到不適，大家要共同改進。

歌手羅大佑指前總統蔡英文等未婚育，不懂也不會為下一代著想，而尋求連任的台北市長蔣萬安與台灣民眾黨籍台北市議員張志豪以開玩笑方式談及生子議題也引發爭議。

此外，民進黨「台北隊」昨天開擴大選務會議，沈伯洋上午在競選總部接受媒體聯訪說，相關討論是要如何接觸更多基層及人民等。選戰最後，接觸基層還是很重要，已排定最後幾場活動時間表，後續將按計畫執行到投票前。

至於投票時不可穿戴、展示競選標誌，沈伯洋表示，飄帶有「洋」字，呼籲投票日勿帶任何象徵物，可穿稍微素雅，較不會出狀況。象徵物不一定觸法，但帶飄帶或穿象徵衣物，可能會與人爭議及衝突，不希望投票日出現這狀況。

競選對手陣營有人提網路笑話指「支持蔣萬安是哪些人？支持蔣萬安是正常的人」，沈伯洋表示，不談論對方支持者很重要，支持者可能認同或不認同候選人部分主張，雙方支持者面貌都很多元，但揪出任何支持者後放大說法非好事。

他說，選舉是候選人對決，要評斷及討論候選人能力、願景與執行力，對支持者不該有這樣的分類與衝突。