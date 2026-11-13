痛批蔣萬安紈絝、黃國昌敗類 曹興誠：1128是平民對土豪之戰

聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠曾將民進黨台北市長候選人沈伯洋比喻為「菩薩」、市長蔣萬安則是「邪靈」，曹興誠今天再表示，「11月28日投票，不是藍綠對決，而是台灣平民、公民對權貴、土豪之戰。」

曹興誠在臉書表示，連勝文11月9日接受專訪時，說「青鳥腦容量小，沈伯洋是鳥頭」。連勝文為什麼要這樣說？我們知道，連勝文是典型的「權貴」，也就是依附政治權勢而成的、有錢、有地位的「顯貴」。連勝文的祖父連震東曾經擔任中華民國內政部長，以權謀私而成為大地主，讓連戰、連勝文都成為有錢有勢的貴族。

曹興誠指出，在古今中外所有專制王朝中，攀附權力是成為顯貴的唯一途徑。這些顯貴一般都具有權力的傲慢，鄙視普通人，覺得他們「腦容量不足」；不像貴族們腦袋開竅，懂得向權勢拍馬逢迎、作為其白手套而分贓。

曹興誠說，民主社會成為顯貴的途徑比較多元，普通人可以成為企業家、學者、作家、演員或網紅等等，獲得財富、名聲和地位。但不可否認，台灣今天還有許多政客想藉著或已經藉著政治權力而成為顯貴。這些政客和共產黨一樣，嘴巴講「為民服務」，實際上權鬥兇狠，有如黑道爭搶地盤，甚至踢人、咬人、比中指。求人時則滿臉堆笑，或者當眾表演痛哭，可謂十八般武藝樣樣精通，獨缺一「恥」。

「國民黨高層現在充斥著這種權貴。」曹興誠說，他們享用著台灣的民脂民膏卻還不滿足，竟然去攀附中共這個更大的權力，以求進一步增加他們的財富、地位。他們表面上口口聲聲要保護中華民國，實際上卻在配合中共，不停地凌遲中華民國。

曹興誠說，這些人在大罷免期間極度恐懼，因為其權貴之路差點被大罷免斬斷，所以恨青鳥入骨。這些人想出種種低俗、惡毒的字眼來攻擊沈伯洋、侮辱青鳥，還要誣指大罷免「製造仇恨、分裂國家」，根本不管青鳥只是行使憲法保障的罷免權，其目的是保家衛國。

曹興誠說，持平而論，民進黨也有不少政客，嘴巴講民主，心裡卻嚮往著當權貴。這些人自認在爭取民主過程中做出了一點貢獻，就不停地要大家對他們「感恩圖報」。如果他們所求不遂，就翻臉對民進黨破口大罵。沈富雄、郭正亮、黃國昌等等均屬此等敗類。民進黨裡的權貴思想，讓一些黨員行為類似「土豪」，許多選民因此而絕不投票給民進黨，這是民進黨亟須檢討改進的大事。

曹興誠說，幸好台灣30年的民主自由孕育出了沈伯洋，他正以「悲智願行」的菩薩精神，準備為民眾權益做出奉獻，無意也不屑成為庸俗的顯貴。沈伯洋的清新帶起了跨黨派的洋流，自然也引起連勝文、蔣萬安這些權貴紈絝的憎恨和謾罵。11月28日投票，不是藍綠對決，而是台灣平民、公民對權貴、土豪之戰。勝負將決定台灣的民主自由能否進一步鞏固。