秦慧珠點名「松信一場都沒來」 蔣萬安今連掃3場 遇婦攔路陳情

國民黨北市議員秦慧珠日前指稱台北市長蔣萬安在選戰倒數時，松山、信義區的市場「一場都沒來掃」，引發討論。蔣萬安請假投入選戰，今天是第二天，3場掃街拜票行程都在松、信選區，一早擠爆吳興市場，還有民眾攔路陳情，蔣萬安當場承諾，馬上了解、處理。

蔣萬安掃街遇到陳情，隨後也在社群平台 Threads 引發討論，有網友質疑市民竟需靠「攔轎申冤」才能獲得協助，批評市府與幕僚團隊的常態溝通管道失靈。

不過經競辦了解，該名婦人因丈夫長年臥病在床，目前在北醫住院，因不熟悉轉院與救護車申請流程而四處碰壁，趁著蔣萬安經過時上前陳情。幕僚將婦人帶到北醫，細心聽她陳述狀況，取得聯絡方式，歷時2個多小時才處理完。

蔣萬安今天掃街行程，包括上午吳興商圈、下午去台北府城隍廟夜巡暗訪活動，晚間再到饒河夜市拜票，上午先掃吳興市場，逐一向攤商和採買民眾拜票，選區議員候選人戴錫欽、秦慧珠、詹為元、李明璇和許原榮均陪同，另外，民眾黨議員候選人許甫也同時在附近掃街。

選戰進入倒數，民眾的熱情也逐漸顯露，不少民眾索取台北安可飄帶後，上前和蔣萬安合影，菜籃族直接表態支持，緊握蔣萬安的手不放，當時正值市場採買時間，蔣萬安逐一向攤商握手。

一名買成衣的攤商也和蔣萬安握手致意，表達支持，他受訪指出，其實自己是桃園人，看到台北市長候選人掃街的熱度，有被「嚇到」，相較桃園就顯得冷清，可能是「勝負已定」。

台北市長蔣萬安請假投入選戰，第二天的3場掃街拜票行程都在松、信選區，一早擠爆吳興市場，還遇上民眾陳情。圖／取自udn直播畫面

台北市長蔣萬安請假投入選戰，第二天的3場掃街拜票行程都在松、信選區，一早擠爆吳興市場。記者楊正海／攝影