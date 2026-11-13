戴黑框眼鏡上陣 李四川政見會後談表現：交由市民評價

新北市選委會今舉辦市長公辦電視辯論政見發表會，李四川在辯論會結束後受訪表示，自己的表現就由市民來評價，他只是把心中的老實話都告訴所有鄉親，一切都OK。由於李今換上新的黑框眼鏡，媒體詢問是否要用新造型迎接最後選舉衝刺，李四川笑指，他有好多副眼鏡，但今天早上出門時，他太太說這支比較古錐。

民進黨立委莊瑞雄日前幫桃園黃世杰車掃時，竟提到張善政是否選到一半會會中風的說法，李四川對此表示，選舉沒有必要選成這樣，尤其是攻擊家人，還連身體健康都攻擊，選舉文化不能惡劣至此，他在剛開始選舉時也常被攻擊，一直認為這很不可取，希望候選人應好好約束側翼，莊委員也不應該講這些話。

另今天鋒燦民調最新顯示李四川支持度落後對手蘇巧慧 8.4%，但也被質疑民進黨樣本竟然大於藍加白，不符合新北真實的選舉結構。李四川回應說，所有的民調都參考，尤其在民調要封關之前，應該會有很多民調，這一些民調如果能夠值得參考，他都會加強。