當選支票敢不敢開？李四川允推大小巨蛋 蘇巧慧百日推都更局
新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節時，自由時報特派李信宏要求三名候選人說明欣賞對手哪些特質，以及當選第一年、四年內能完成哪些具體政績。國民黨候選人李四川承諾上任首年推動敬老卡及文化幣政策，四年內啟動大、小巨蛋建設；民進黨候選人蘇巧慧則提出上任百日內推動成立都更局，並編列預算讓六大福利政見第二年上路，雙方也針對政策財源隔空交鋒。
李信宏指出，李四川與蘇巧慧陣營選戰攻防激烈，選民對雙方批評與質疑已有一定了解，希望候選人展現君子之爭的風度，談談對手值得欣賞的特質，或有哪些政策值得當選後參考。同時要求三人具體說明上任第一年及四年任期結束時，能交出哪些施政成績，讓選民未來有所檢驗。
李四川表示，上任第一年將推動敬老卡每月600點，其中300點可作為現金使用，讓長輩到超商購物；另提出每人每年600元文化幣，可用於文化相關場所，這些政策都會在第一年執行。
重大建設方面，李四川承諾四年內啟動大、小巨蛋計畫，並全力爭取工程開工，透過大型建設帶動新北經濟發展，同時持續推動雙北交通整合，盼將過去的「一日生活圈」縮短為「30分鐘生活圈」。
談到對手，李四川表示，自己比較不擅長說話，但認為自身行政經驗更為豐富。他也將話題轉向財政，質疑蘇巧慧提出的政策涉及約260億元支出，卻沒有清楚說明經費如何籌措，要求對方交代財源；對蘇巧慧提出敬老卡每月1000點政策，也質疑究竟有多少能作為現金使用。
蘇巧慧則先肯定對手，表示尊敬無黨籍候選人蘇輝湟實現參選夢想的勇氣，也認為李四川是值得尊敬的對手，確實具有工程專業，對於過去參與新北軌道建設的貢獻，給予肯定與感謝。
至於當選後優先推動的政策，蘇巧慧表示，為促進城市發展及區域均衡，上任100天內將著手推動成立「都更局」，研擬修正新北市政府組織自治條例，並與議會協調，讓都市更新業務未來能由獨立的一級局處推動。
蘇巧慧也提出「皇冠海岸」、「鑽石山城」觀光計畫，認為不一定需要龐大預算，可透過調整現有專案及執行方式，改善步道、漁港、登山路線與觀光體驗設施，讓遊客感受到不同的觀光品質。
針對李四川質疑政策財源，蘇巧慧說明，六大福利政見最初估計每年新增約80億元預算，但因兒童免費營養午餐已由侯友宜市府推動，輪狀病毒疫苗免費政策也由中央承接，因此相較目前市府編列的預算，六大福利政見每年實際新增經費約50億元。她承諾上任後立即著手編列預算，讓相關福利政策在第二年實現。
蘇輝湟則表示，每個人都有不同特質，他某種程度佩服李四川，也認為對方年輕時曾經歷生活困難。他強調，新北當前最重要的問題是人口老化與少子化，如果無法解決生育及人口結構問題，其他發展願景都可能淪為空談。
蘇輝湟指出，市政具有延續性，未來若有機會當選，不會因為政黨不同就否定前朝政策，即使不在自己提出的九大政見內，只要有利於新北市民，都願意審慎評估延續。不過，他也強調財政紀律，對於支出過大的政策應考慮延後執行，避免將債務負擔留給下一代。
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