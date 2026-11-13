當選支票敢不敢開？李四川允推大小巨蛋 蘇巧慧百日推都更局

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節時，自由時報特派李信宏要求三名候選人說明欣賞對手哪些特質，以及當選第一年、四年內能完成哪些具體政績。國民黨候選人李四川承諾上任首年推動敬老卡及文化幣政策，四年內啟動大、小巨蛋建設；民進黨候選人蘇巧慧則提出上任百日內推動成立都更局，並編列預算讓六大福利政見第二年上路，雙方也針對政策財源隔空交鋒。

李信宏指出，李四川與蘇巧慧陣營選戰攻防激烈，選民對雙方批評與質疑已有一定了解，希望候選人展現君子之爭的風度，談談對手值得欣賞的特質，或有哪些政策值得當選後參考。同時要求三人具體說明上任第一年及四年任期結束時，能交出哪些施政成績，讓選民未來有所檢驗。

李四川表示，上任第一年將推動敬老卡每月600點，其中300點可作為現金使用，讓長輩到超商購物；另提出每人每年600元文化幣，可用於文化相關場所，這些政策都會在第一年執行。

重大建設方面，李四川承諾四年內啟動大、小巨蛋計畫，並全力爭取工程開工，透過大型建設帶動新北經濟發展，同時持續推動雙北交通整合，盼將過去的「一日生活圈」縮短為「30分鐘生活圈」。

談到對手，李四川表示，自己比較不擅長說話，但認為自身行政經驗更為豐富。他也將話題轉向財政，質疑蘇巧慧提出的政策涉及約260億元支出，卻沒有清楚說明經費如何籌措，要求對方交代財源；對蘇巧慧提出敬老卡每月1000點政策，也質疑究竟有多少能作為現金使用。

蘇巧慧則先肯定對手，表示尊敬無黨籍候選人蘇輝湟實現參選夢想的勇氣，也認為李四川是值得尊敬的對手，確實具有工程專業，對於過去參與新北軌道建設的貢獻，給予肯定與感謝。

至於當選後優先推動的政策，蘇巧慧表示，為促進城市發展及區域均衡，上任100天內將著手推動成立「都更局」，研擬修正新北市政府組織自治條例，並與議會協調，讓都市更新業務未來能由獨立的一級局處推動。

蘇巧慧也提出「皇冠海岸」、「鑽石山城」觀光計畫，認為不一定需要龐大預算，可透過調整現有專案及執行方式，改善步道、漁港、登山路線與觀光體驗設施，讓遊客感受到不同的觀光品質。

針對李四川質疑政策財源，蘇巧慧說明，六大福利政見最初估計每年新增約80億元預算，但因兒童免費營養午餐已由侯友宜市府推動，輪狀病毒疫苗免費政策也由中央承接，因此相較目前市府編列的預算，六大福利政見每年實際新增經費約50億元。她承諾上任後立即著手編列預算，讓相關福利政策在第二年實現。

蘇輝湟則表示，每個人都有不同特質，他某種程度佩服李四川，也認為對方年輕時曾經歷生活困難。他強調，新北當前最重要的問題是人口老化與少子化，如果無法解決生育及人口結構問題，其他發展願景都可能淪為空談。

蘇輝湟指出，市政具有延續性，未來若有機會當選，不會因為政黨不同就否定前朝政策，即使不在自己提出的九大政見內，只要有利於新北市民，都願意審慎評估延續。不過，他也強調財政紀律，對於支出過大的政策應考慮延後執行，避免將債務負擔留給下一代。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影