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蘇巧慧結辯提真心換真心 「 工程重要但不能只有工程」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，結束後候選人蘇巧慧離去，她強調自己個人的表現留給市民打分數。記者葉信菉／攝影
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，結束後候選人蘇巧慧離去，她強調自己個人的表現留給市民打分數。記者葉信菉／攝影

新北市選委會今天舉辦新北市長選舉辯論式公辦政見會，民進黨候選人蘇巧慧在結辯時指出，從800多天前宣布爭取新北市長以來，一開始不被看好，也曾經歷辛苦與挑戰，她始終沒有放棄，她沒有什麼招式江湖一點訣就是「真心換真心」。她也暗指對手指出，「工程很重要，但是我們不能只有工程」，未來新北面對的問題愈來愈複合，需要不同領域專家跨域整合，而她是最適合的人。

蘇巧慧指出，自己身兼律師、立委、母親等不同角色，擔任教育基金會執行長時，也一直鼓勵孩子認識自己的長處、發揮獨特天分，她希望將這樣的理念帶進城市治理，讓不同世代、職業、性別、地區及族群，都能在新北找到自在的位置。

她以近期舉辦的「創作者之夜」及「夜市人聲」活動，新北不只有工程建設，也有豐富的文化創意與生活樣貌，期待未來能與音樂人、劇場工作者合作，舉辦文學宴等活動，讓新北的文化特色有更多展現空間。

談到市治理，蘇巧慧強調「工程很重要，但是我們不能只有工程」，未來城市面對的問題往往是複合式的，需要教育、文化、社政、衛生、社福等各領域專家共同參與，而非單靠工程建設解決所有問題。

她舉新店耕莘醫院新建醫療大樓為例，現代化醫院不只是蓋出一棟智慧、綠色建築，更要從醫護人員、病患及家屬的需求出發，如耕莘醫院透過病症中心整合不同專科團隊，讓民眾就醫時能更快速找到適合的醫療服務，這與公務體系單一窗口理念不謀而合，政府不應只追求硬體建設，更要從使用者角度思考讓服務更有效率。

她在立法院歷經文教、衛環及內政等領域，藉由累積不同專業與經驗，整合各界力量，讓新北市政更全面。

蘇巧慧說，新北29區就像29顆星星，她要把每顆星星擦亮，讓各區都能發揮特色，不再只是台北的衛星城市，而是衛星變繁星，新北亮晶晶。

新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，結束後候選人蘇巧慧離去，她強調自己個人的表現留給市民打分數。記者葉信菉／攝影
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，結束後候選人蘇巧慧離去，她強調自己個人的表現留給市民打分數。記者葉信菉／攝影

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