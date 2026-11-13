新北交通怎整合雙北？李四川拋30分鐘生活圈 蘇巧慧提交通微血管計畫
新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節，聯合報特派員王慧瑛聚焦雙北交通整合及城鄉運輸落差，詢問三名候選人未來四年如何改善通勤、建立跨市合作機制。國民黨候選人李四川提出打造「雙北30分鐘生活圈」，透過捷運路網縮短通勤時間；民進黨候選人蘇巧慧則提出3大「交通微血管計畫」，包括智慧公車、TPASS自由配及小黃公車，改善轉乘與偏鄉交通。
王慧瑛指出，新北近年持續投入捷運、橋梁及道路等重大交通建設，但交通是否進步，最直接的感受仍體現在市民每天通勤與移動上。新北與台北市高度連結，每天有大量跨市通勤人口，交通治理不能只看單一城市，必須整合捷運、公車、道路及轉乘接駁系統；另一方面，新北幅員廣大，部分偏遠地區公共運輸仍不足，三名候選人應說明如何兼顧跨市合作與城鄉需求。
蘇巧慧表示，新北從城市到山城、海城，各地交通需求不同，軌道建設仍是城市交通的主幹道。她承諾延續新北「四環八線」捷運建設，確保工程如期如質完成，並希望進一步加速推動。
不過，蘇巧慧認為，單靠捷運仍不足以滿足所有市民需求，因此提出3大交通微血管計畫。首先利用AI與大數據分析公車載客率及熱門時段，建立智慧公車路網，依照通勤及觀光需求增加熱門路線班次，改善捷運轉乘便利性。
其次推動「TPASS自由配」，讓民眾依照日常使用習慣，自由搭配公車、捷運及台鐵等交通工具，享有不同資費，增加搭乘大眾運輸的誘因。第三則是推動「小黃公車」，與計程車隊合作，串聯山城、海城等公共運輸不足地區，補足交通最後一哩路。
蘇巧慧也提出，將主動協調企業推動彈性上下班，透過分流減輕尖峰交通壅塞，並與台北市合作強化智慧交通控制系統，調整號誌及車流動線，改善跨市道路回堵。她強調，雙北應在交通建設規畫階段就共同討論，以平等地位協商道路、動線及建設需求，展現新北市的主體性。
李四川則表示，雙北每天有大量跨市通勤人口，以中永和往返台北公館的車流為例，過去處理公館圓環時發現，每天上午7時至9時，就有近5000輛機車通行，顯示完善大眾運輸系統的重要性。
李四川指出，自己過去參與新北三環三線規畫，也在台北市政府任內推動捷運南北環及東環線相關工程，未來將持續完善新北捷運路網，包括中和光復線等規畫中的路線，透過雙北合作加速軌道建設。
李四川強調，過去雙北講的是「一日生活圈」，未來希望隨著捷運路網逐步完成，進一步打造「30分鐘生活圈」，讓上班族減少通勤時間，有更多時間陪伴家人。他也質疑蘇巧慧雖提出交通微血管政策，卻未提出具體的大型交通建設政見，認為市長應做好整體都市與交通規畫，逐步落實路網建設。
無黨籍候選人蘇輝湟則從公車經營與道路安全切入。他指出，新北公車業者必須兼顧駕駛待遇、班次密度及營運成本，若一味要求增加班次，可能導致業者虧損甚至停駛，應尊重業者的營運專業，透過市場機制安排合理班距。
蘇輝湟也認為，對經濟壓力較大的民眾而言，自行車是節省交通費用的選擇，但新北目前缺乏完善的自行車及慢車專用道，與汽機車混行存在安全風險。他主張未來新建或重新鋪設道路時，應考量設置慢車專用道，並限制大型車進入部分狹窄道路，降低交通事故發生機率。
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