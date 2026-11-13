新北交通怎整合雙北？李四川拋30分鐘生活圈 蘇巧慧提交通微血管計畫

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節，聯合報特派員王慧瑛聚焦雙北交通整合及城鄉運輸落差，詢問三名候選人未來四年如何改善通勤、建立跨市合作機制。國民黨候選人李四川提出打造「雙北30分鐘生活圈」，透過捷運路網縮短通勤時間；民進黨候選人蘇巧慧則提出3大「交通微血管計畫」，包括智慧公車、TPASS自由配及小黃公車，改善轉乘與偏鄉交通。

王慧瑛指出，新北近年持續投入捷運、橋梁及道路等重大交通建設，但交通是否進步，最直接的感受仍體現在市民每天通勤與移動上。新北與台北市高度連結，每天有大量跨市通勤人口，交通治理不能只看單一城市，必須整合捷運、公車、道路及轉乘接駁系統；另一方面，新北幅員廣大，部分偏遠地區公共運輸仍不足，三名候選人應說明如何兼顧跨市合作與城鄉需求。

蘇巧慧表示，新北從城市到山城、海城，各地交通需求不同，軌道建設仍是城市交通的主幹道。她承諾延續新北「四環八線」捷運建設，確保工程如期如質完成，並希望進一步加速推動。

不過，蘇巧慧認為，單靠捷運仍不足以滿足所有市民需求，因此提出3大交通微血管計畫。首先利用AI與大數據分析公車載客率及熱門時段，建立智慧公車路網，依照通勤及觀光需求增加熱門路線班次，改善捷運轉乘便利性。

其次推動「TPASS自由配」，讓民眾依照日常使用習慣，自由搭配公車、捷運及台鐵等交通工具，享有不同資費，增加搭乘大眾運輸的誘因。第三則是推動「小黃公車」，與計程車隊合作，串聯山城、海城等公共運輸不足地區，補足交通最後一哩路。

蘇巧慧也提出，將主動協調企業推動彈性上下班，透過分流減輕尖峰交通壅塞，並與台北市合作強化智慧交通控制系統，調整號誌及車流動線，改善跨市道路回堵。她強調，雙北應在交通建設規畫階段就共同討論，以平等地位協商道路、動線及建設需求，展現新北市的主體性。

李四川則表示，雙北每天有大量跨市通勤人口，以中永和往返台北公館的車流為例，過去處理公館圓環時發現，每天上午7時至9時，就有近5000輛機車通行，顯示完善大眾運輸系統的重要性。

李四川指出，自己過去參與新北三環三線規畫，也在台北市政府任內推動捷運南北環及東環線相關工程，未來將持續完善新北捷運路網，包括中和光復線等規畫中的路線，透過雙北合作加速軌道建設。

李四川強調，過去雙北講的是「一日生活圈」，未來希望隨著捷運路網逐步完成，進一步打造「30分鐘生活圈」，讓上班族減少通勤時間，有更多時間陪伴家人。他也質疑蘇巧慧雖提出交通微血管政策，卻未提出具體的大型交通建設政見，認為市長應做好整體都市與交通規畫，逐步落實路網建設。

無黨籍候選人蘇輝湟則從公車經營與道路安全切入。他指出，新北公車業者必須兼顧駕駛待遇、班次密度及營運成本，若一味要求增加班次，可能導致業者虧損甚至停駛，應尊重業者的營運專業，透過市場機制安排合理班距。

蘇輝湟也認為，對經濟壓力較大的民眾而言，自行車是節省交通費用的選擇，但新北目前缺乏完善的自行車及慢車專用道，與汽機車混行存在安全風險。他主張未來新建或重新鋪設道路時，應考量設置慢車專用道，並限制大型車進入部分狹窄道路，降低交通事故發生機率。

國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。記者葉信菉／攝影