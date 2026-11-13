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竹北藍營總動員！楊文科領軍挺吳旭智 集中選票全壘打
選戰進入最後衝刺階段，繼國民黨主席鄭麗文日前到竹北力挺後，新竹縣長兼國民黨縣黨部主委楊文科也率多名黨籍縣議員、市民代表候選人齊聚竹北市長候選人吳旭智競選總部，立委鄭正鈐也跨縣市聲援，眾人高喊團結，力拚國民黨年底選舉「全壘打」。
楊文科致詞時坦言，國民黨此次在新竹縣面臨不少挑戰，必須抱持「涅槃重生、化繭為蝶」的決心迎戰。他強調，國民黨提名的候選人向來腳踏實地、不開空頭支票，只要全黨團結一致，定能攻無不克，力拚縣長2號徐欣瑩、竹北市長1號吳旭智及所有黨籍民代全數當選。
鄭正鈐表示，新竹縣市是共同生活圈，特地前來關心選情，期盼最後十幾天全力催票，讓國民黨推薦的候選人順利當選。縣議員林禹佑則肯定吳旭智八年來親力親為，運用AI與博士專業服務地方，呼籲支持者不受外界流言影響，穩住軍心，讓縣府、市公所及議會連成一線。
縣議員陳凱榮喊出「竹北大小事，交給1號吳旭智」，呼籲鄉親集中選票；縣議員蔡志環則提醒選戰剩下關鍵十五天，全體同志務必上緊發條，延續國民黨氣勢，再次打出「全壘打」。
縣議員候選人戴佩如以兩屆市民代表經驗強調，竹北需要真正了解地方需求的吳旭智掌舵，呼籲選民不要分票，讓國民黨從縣長、市長到議員一條龍服務地方。縣議員杜文中也表示，將全力輔佐徐欣瑩與吳旭智，延續縣政及交通建設，讓國民黨「紅不讓」。
吳旭智感謝黨內前輩與同志相挺，強調最後關鍵時刻將持續深入基層、握緊每一雙手，以務實政見爭取竹北市民認同，全力迎向勝選。
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