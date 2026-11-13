嗆蘇巧慧迴避家族獲政府投資案 李四川：弟弟做錯事抓去關我都接受

新北公辦辯論政見會今登場，國民黨候選人李四川在結論時火力全開，痛批對手蘇巧慧只會說自己選舉都是用政見，但她側翼太多，自己（李）才參選一個月就從優秀副市長變黑道，她卻從沒講一句話，而自己家族涉及的曠世智能公司獲政府投資案至今仍迴避。李四川拉高分貝說「別人批評妳，妳就罵我弟弟，弟弟做錯事依法該負責任，該把他抓去關我都接受」。

李四川表示，蘇巧慧質疑他買房問題，他已解釋頭期款900百萬元是102年、103年兩期分期付款支付，因搬進去又漏水，尾款400萬元是105年才支付，他過去沒想到會來選舉，也沒保留匯款單，近幾個月跑遍所有銀行把匯款單收集，他一定可接受檢驗。

李四川說，他要問蘇巧純經營的「曠世智能」申請國發基金及台企銀合計四千多萬元投資，市民一直質疑有無利益衝突迴避法問題，到現在蘇巧慧卻一直在迴避，「你說我記錯307，我也跟所有鄉親說記錯了，就再去坐一次（公車），這就是做人的態度」，就連外媒BBC也在質疑投資的錢怎樣申請？有無揭露及按照利衝法執行。

蘇巧慧質疑李四川在台北市任內採購的遮陽傘花太多錢，李四川說，遮陽傘是颱風或冬天都可永久放在那，錢都用在市民，但4000多萬投資拿走了都用在蘇家，要好好想想為什麼是這樣子？他聽到國發會主委說此案不在利衝法範圍，他要呼籲法務部部長出來背書，告訴全國公務人員如果這樣沒有利衝法問題，那以後公務人員都比照辦理，這才是民主法治的國家。

李四川更指，蘇巧慧委員也不必為此生氣「人家批評你的時候，你就罵我弟弟，我弟弟做錯事情，依法該去負責任，該把他抓去關我都接受」，誰犯法做錯事都該負責任，但對於以前談過的話也應該好好檢驗。

李四川痛批蘇巧慧，誣指管中閔校長論文抄襲至今沒給交代，跟著周玉蔻抹黑污辱張淑娟女士讓無辜女性因選舉讓清白遭到污名也未交代，扭曲攻擊新北幼兒園老師幫家長餵感冒藥說是「餵毒」，傷害多少幼教老師，至今也沒給幼教老師及家長交代，當一個政治人物，應該接受檢驗，做錯了沒關係，他弟弟有這件事他也承認，依法絕對不包庇。

李四川也提及，今年1到7月全台毒駕致死30人，已遠超過去年一整年毒駕致死19人，但在立院表決毒駕再犯最重死刑時，蘇巧慧也是反對，長輩健保費要由中央補助也不投票，行政院長到現在不副署也沒去溝通。

李四川強調，一座城市的進步是靠大家一棒接一棒，如周錫瑋縣長做的中港大排、侯友宜的130間的公托、包括運動中心也是從朱市長開始、包括捷運三環三線，他要感謝三位歷任市長，也謝謝所有市民努力，讓新北市入選2026全球50大幸福城市，是全台灣第一，他不只要守住這個成果，還要接下這份責任，讓新北繼續向前。

李四川說，他要感謝民眾黨黃國昌主席以支持藍白合作的朋友，不同政黨可有不同主張，但只要是對新北有幫助就一起支持，他珍惜這份信任，也願意把不同政黨的好政策好人才納入，讓合作不只停留在選舉，更要成為未來治理新北的力量。