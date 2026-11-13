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黃敏惠首度合體張啓楷拍競選廣告 緊牽雙手力挺接棒

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷，今天首度曝光與市長黃敏惠合拍30秒競選廣告。圖／張啓楷競總提供
嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷，今天首度曝光與市長黃敏惠合拍30秒競選廣告。圖／張啓楷競總提供

嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷，今天首度曝光與市長黃敏惠合拍30秒競選廣告。影片中，黃敏惠緊牽張啓楷雙手，當面喊出「我相信張啓楷，我相信他的能力」，公開呼籲市民支持張啓楷接任市長；國民黨主席鄭麗文也在影片同框，與張啓楷高喊「藍白團結」，主打市政延續與政權交棒。

廣告開場由黃敏惠與張啓楷並肩亮相，黃敏惠牽起張啓楷的手，直接向鏡頭表達支持。接著切換至造勢晚會畫面，黃敏惠手持麥克風、拍著張啓楷肩膀，以台語向現場民眾推薦，稱讚張啓楷「更有內涵、更認真、更骨力、更打拚」，展現對張啓楷的支持。

影片也將交通建設列為重要訴求。黃敏惠在廣告中向市民喊話：「讓王美惠王立委繼續做立委，讓張啓楷來做市長！」並強調，希望王美惠繼續留在中央，爭取嘉義高鐵聯外軌道建設儘速推動，訴求中央與地方分工合作，將高鐵聯外輕軌議題帶入選戰攻防。

廣告尾聲，鄭麗文與張啓楷在廟宇前合體，兩人握拳高喊「藍白團結一起來，嘉義市長張啓楷！」最後以張啓楷與黃敏惠合照作結，並呈現張啓楷嘉華國中部、嘉義高中、中興大學及台大碩士學經歷，凸顯其嘉義在地背景。

張啓楷表示，感謝黃敏惠信任，以及民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文及兩黨夥伴支持。他指出，黃敏惠多年來帶領嘉義市推動各項建設，未來最重要的任務是「一棒接一棒」，延續既有政策，並加速重大建設落實，尤其市民期待的高鐵聯外輕軌，中央不能再讓嘉義人苦等。

張啓楷強調，嘉義市未來不只是延續既有成果，還要持續向前，將結合黃敏惠的市政經驗與跨黨派力量，爭取市民信任，讓市政順利交棒，推動城市發展。

嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷，今天首度曝光與市長黃敏惠合拍30秒競選廣告。圖／張啓楷競總提供
嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷，今天首度曝光與市長黃敏惠合拍30秒競選廣告。圖／張啓楷競總提供

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