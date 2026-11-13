新北政見財源從哪來？李四川主張BOT、蘇巧慧提622分配原則

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節，中國時報特派記者葉書宏聚焦新北財政與人力問題，指出新北市人均預算為六都最低，加上公務人員流失，各候選人提出的政見如何落實？國民黨候選人李四川主張透過BOT、設定地上權等方式引入民間資源，民進黨候選人蘇巧慧則提出預算「622」分配原則，無黨籍候選人蘇輝湟強調量入為出，避免將債務留給下一代。

葉書宏提問，各候選人提出多項政見，但執行都需要經費及人力，新北目前面臨財政及公務人員不足問題，未來將如何解決？若上任後的施政方向與中央相左，又該如何因應？

李四川表示，市長提出政見不能只想著花錢，更要懂得找錢。他指出，新北市目前債務將近千億元，但公共建設不一定全部仰賴市府預算，可透過BOT、設定地上權等方式，引進民間資源。他舉例，新北部分大型建設未動用市府經費，仍能順利興建，未來大、小巨蛋也可採取BOT模式，加速工程推動。

李四川強調，自己過去在台北市政府服務期間，除推動各項建設，也平均每年減債約100億元，累計近400億元，具備財務管理經驗。至於公務人力不足，他認為除了增加員額，更重要的是鬆綁法令、簡化行政流程，減少繁瑣制度造成的人力負擔，讓公務員能夠減壓、敢於做事。他說，自己擔任公務員40年，清楚行政制度存在的問題，未來若與中央意見不同，應積極協調，必要時也可透過立委修法爭取預算。

蘇巧慧表示，新北幅員廣大，公務人員承受相當大的工作壓力，留住人才是當務之急。她提出行政減壓及增加福利兩大方向，承諾上任100天內擬定「新北市行政流程簡化指引」，運用新科技全面檢視行政作業，刪除不必要的流程與資料，減少公務人員負擔，同時達到簡政便民目的。

在公務員福利方面，蘇巧慧主張研議比照台北市交通費及住房相關補助，並利用公辦都更分回住宅，優先規畫為公務人員婚育宅，減輕雙北通勤及居住壓力。

針對財政問題，蘇巧慧提出預算「622」分配原則，將六成用於產業投資，帶動更多產值；兩成投入行政減壓及效率提升；另外兩成用於社會福利。她認為，預算不能只是單純消耗，更應透過投資創造新的產值與資產，若有舉債需求，也會嚴守公共債務法規定。至於中央與地方政策不同調，她強調將以新北市為主體，中央推動的全國一致性福利，新北絕對不能少，地方額外需要的資源也會積極爭取。

蘇輝湟則強調，自己秉持量入為出的理財觀念，政府借錢終究必須償還，若無力償還還會衍生利息，因此應盡可能在既有預算範圍內施政，真正有利市民的經費才支出，不應隨意浪費。

蘇輝湟也以新北高房價為例，指出民眾購屋困難，政府必須理解一般家庭的經濟壓力。他認為，新北雖有約405萬人口，但幅員廣大，未來發展仍需要更多人口與人才，施政必須考量城市長遠需求。

國民黨新北市長候選人李四川出席新北市長選舉公辦電視政見發表會。圖／翻攝自TVBS直播畫面