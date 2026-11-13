新北政見財源從哪來？李四川主張BOT、蘇巧慧提622分配原則
新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節，中國時報特派記者葉書宏聚焦新北財政與人力問題，指出新北市人均預算為六都最低，加上公務人員流失，各候選人提出的政見如何落實？國民黨候選人李四川主張透過BOT、設定地上權等方式引入民間資源，民進黨候選人蘇巧慧則提出預算「622」分配原則，無黨籍候選人蘇輝湟強調量入為出，避免將債務留給下一代。
葉書宏提問，各候選人提出多項政見，但執行都需要經費及人力，新北目前面臨財政及公務人員不足問題，未來將如何解決？若上任後的施政方向與中央相左，又該如何因應？
李四川表示，市長提出政見不能只想著花錢，更要懂得找錢。他指出，新北市目前債務將近千億元，但公共建設不一定全部仰賴市府預算，可透過BOT、設定地上權等方式，引進民間資源。他舉例，新北部分大型建設未動用市府經費，仍能順利興建，未來大、小巨蛋也可採取BOT模式，加速工程推動。
李四川強調，自己過去在台北市政府服務期間，除推動各項建設，也平均每年減債約100億元，累計近400億元，具備財務管理經驗。至於公務人力不足，他認為除了增加員額，更重要的是鬆綁法令、簡化行政流程，減少繁瑣制度造成的人力負擔，讓公務員能夠減壓、敢於做事。他說，自己擔任公務員40年，清楚行政制度存在的問題，未來若與中央意見不同，應積極協調，必要時也可透過立委修法爭取預算。
蘇巧慧表示，新北幅員廣大，公務人員承受相當大的工作壓力，留住人才是當務之急。她提出行政減壓及增加福利兩大方向，承諾上任100天內擬定「新北市行政流程簡化指引」，運用新科技全面檢視行政作業，刪除不必要的流程與資料，減少公務人員負擔，同時達到簡政便民目的。
在公務員福利方面，蘇巧慧主張研議比照台北市交通費及住房相關補助，並利用公辦都更分回住宅，優先規畫為公務人員婚育宅，減輕雙北通勤及居住壓力。
針對財政問題，蘇巧慧提出預算「622」分配原則，將六成用於產業投資，帶動更多產值；兩成投入行政減壓及效率提升；另外兩成用於社會福利。她認為，預算不能只是單純消耗，更應透過投資創造新的產值與資產，若有舉債需求，也會嚴守公共債務法規定。至於中央與地方政策不同調，她強調將以新北市為主體，中央推動的全國一致性福利，新北絕對不能少，地方額外需要的資源也會積極爭取。
蘇輝湟則強調，自己秉持量入為出的理財觀念，政府借錢終究必須償還，若無力償還還會衍生利息，因此應盡可能在既有預算範圍內施政，真正有利市民的經費才支出，不應隨意浪費。
蘇輝湟也以新北高房價為例，指出民眾購屋困難，政府必須理解一般家庭的經濟壓力。他認為，新北雖有約405萬人口，但幅員廣大，未來發展仍需要更多人口與人才，施政必須考量城市長遠需求。
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