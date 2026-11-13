街頭拜票遭開嗆 高雄議員候選人批名譽受損：太過分

高雄市議員第八選區民進黨候選人黃文益，昨天上午在街頭拜票，遭遇1名男子朝他叫囂，稱向他的團隊陳情卻沒受理會。黃文益認為，對方已讓他的名譽受損，覺得「過分」。

黃文益昨天上午7時45分到高雄市苓雅區中正一路與福德三路口，向往來民眾揮手拜票，這名男子上前，就對他叫囂，說曾向警方檢舉違規停車，警方沒處理還對他咆哮，向黃文益團隊陳情，卻「完全沒理會」、「還要選，是選個屁啊」。

黃文益今天受訪時表示，助理接獲投訴已問過警方，警方說督察已經在調查這案子，才請警方依法辦理；團隊沒跟這男子說警方已經在處理，這男子才以為他的團隊沒處理，甚至把昨天的內容直播到臉書，在公版上公審他，令他的名譽受損。

針對黃文益遭受叫囂的，高雄市警苓雅分局今天表示，陳情人於9月22日至派出所質問他檢舉違規停車處置情形，因舉發地點未明確，員警前往處置後，陳情人誤以為員警未到場，才質疑員警未及時處置，轉陳情投訴。