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韓國瑜、徐欣瑩同框挺蔣萬安 1114藍營號召萬人上街大遊行
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午赴立法院，與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及國民黨立法院黨團成員齊聚，號召民眾參加明天登場的「台北安心大遊行」。徐欣瑩力挺蔣萬安，強調「好的政策要安可，好的人更要安可」，邀請在台北打拚的新竹鄉親一同響應。
立委徐欣瑩今天上午與韓國瑜、蔣萬安及國民黨立法院黨團成員共同出席活動，展現藍營團結氣勢，並向全國民眾發出號召，邀請大家參加明天舉行的「台北安心大遊行 你我站出來」，以實際行動支持蔣萬安。
徐欣瑩在活動中為蔣萬安大力讚聲，表示「好的政策要安可，好的人更要安可！」她也在臉書提到，這陣子看到蔣萬安走訪市場與街頭，身上貼滿市民親手貼上的愛心貼紙，一顆顆小小的愛心，承載著大家對這座城市最深的肯定與期待。
徐欣瑩說，過去4年，蔣萬安以踏實政績與正直善良的特質，帶領台北穩健向前。11月14日台北將舉辦「安心台北 有你有我」大遊行，希望民眾將對城市的愛化為團結前進的力量，也誠摯邀請在台北打拚的新竹鄉親與好朋友，當天一起穿上具有愛心元素的服飾，帶著家人、相約好友，用行動力挺蔣萬安。
徐欣瑩也在臉書分享遊行活動資訊，活動將於明天下午2時集結、2時30分出發，集結地點分別為蔣萬安競選總部及大安森林公園，最後在台北市政府前廣場大會師。
徐欣瑩與國民黨立法院黨團成員共同呼籲全國鄉親及台北市民，11月14日攜手走上街頭，以實際行動參與「台北安心大遊行」，期盼打造能夠安心生活、安定打拚的城市生活，讓好的施政繼續延續。
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