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蘇輝湟籲媒體正確報導政見願景 爆兒請託要李、蘇簽名

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市第五屆市長選舉公辦電視政見發表會後，蘇輝湟籲媒體正確報導政見願景，還驚吐兒子竟託要李四川句蘇巧慧簽名。記者葉信菉／攝影
新北市第五屆市長選舉公辦電視政見發表會後，蘇輝湟籲媒體正確報導政見願景，還驚吐兒子竟託要李四川句蘇巧慧簽名。記者葉信菉／攝影

新北市第五屆市長選舉公辦電視政見發表會圓滿落幕，新北市長候選人蘇輝湟於會後接受媒體採訪時有感而發，坦言自己在政見發表過程中話講得較多，也分享了對於各界政治立場與家庭多元背景的深刻心聲。

蘇輝湟在受訪時笑稱，自己常被開玩笑說話太多，但身為候選人，他認為該講的話還是必須清楚向大眾說明。他也提到，曾有人開玩笑希望他去幫其他兩位候選人簽名助選，對此他幽默回應自己是「挺慢慢的、不是挺巴巴的」，展現獨特的幽默感。

談到自身的家庭背景，蘇輝湟形容自己的家庭非常多元且充滿色彩。他透露父親的政治傾向偏向國民黨，兒子則比較支持民眾黨，而他自己長年以來則較為台派，身邊也有許多民進黨的好友與老師。

蘇輝煌受訪時還透露兒子希望他幫忙要李四川跟蘇巧慧二人的簽名，但是這有點尷尬，他也覺得不太方便就沒有要了。他說，這2年來，他也感受到時代力量與台灣前進等本土陣營，對於追求社會治安與進步價值的理念與他有諸多契之處。

面對外界對其政治立場的各種好奇，蘇輝湟坦言，身為一個長期保持無黨籍、未加入任何政黨的候選人，在面對藍綠等不同政治陣營時，心中難免會有些許衝突與掙扎。

然而，他始終認為維持無黨籍、不加入特定政黨，是他參選以來最好的堅持，這樣才能站在最超然的立場為全體市民發聲。

儘管沒有龐大政黨機器與資源作後盾，但只要是攸關公益、對社會與新北市有意義的公開活動，他過去一直都積極參與，不分黨派為社會付出。

他也語重心長地表示，台灣身為一個民主法治的國家，最終絕不能變成被非民主法治思維所統治，期盼社會能朝向更包容、更理性的方向前進。

針對外界對其政見的討論與部分媒體的報導，蘇輝湟特別藉此機會向媒體喊話，希望外界與媒體朋友能夠「正確報導」他的政見內容。

他強調，自己提出的每一項政見都是經過深思熟慮、具備未來性且真正對新北市民、對全台澎金馬各地發展有利的務實政策。

對部分外界誤傳的爭議性言論，蘇輝湟再次澄清，他從未主張過所謂「一夫多妻」或「多夫一妻」，這完全不是他的政治主張與政見方向，他只主張「一夫兩妻」或「一妻兩夫」。

他期盼媒體朋友在報導時能秉持公正客觀，將正確且具建設性的政見傳遞給廣大選民，避免不必要的誤解。

在訪談尾聲，蘇輝湟再次把握機會向鏡頭前的新北市民拉票，懇請大家支持新北市長2號候選人蘇輝湟，並向所有採訪媒體與工作人員表達誠摯謝意。

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