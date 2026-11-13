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莊瑞雄失言風波 張善政再發聲「選舉總有結束的一天」
民進黨立委莊瑞雄日前到桃園幫綠營市長候選人黃世杰掃街輔選，直播過程說出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」等語，引發藍營撻伐，昨天為此道歉；國民黨桃園市長張善政今早受訪表示不會計較，稍早也在臉書呼籲民眾把目光放在桃園的未來。
根據直播內容，莊瑞雄當時說「怎麼會想到台北這麼短的時間選到這樣，你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」影片最後，莊瑞雄還詢問旁人，「這個直播沒有聲音出去？」疑似未察覺對話已透過直播麥克風同步播出。
張善政在臉書表示，選舉總有結束的一天，但人與人之間基本的尊重與善意，不會因為選舉而改變。有媒體詢問他對莊瑞雄談話有什麼看法，答案很簡單「我不會計較」。
張善政也說，選舉應該帶給市民的是對未來的希望，而不是更多的負面情緒。他會繼續用正面的態度面對這場選舉，也希望大家把目光放在桃園的未來。
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