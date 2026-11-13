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跟進沈伯洋 陳亭妃捐出薪水35萬助弱勢婦女及兒少
民進黨台北市長候選人沈伯洋宣布捐出薪水做公益，同樣具有立委身分的民進黨台南市長候選人陳亭妃今天宣布跟進，將自委員會正式開會首日起至11月28日投票日止，約35萬元薪水全數捐出，支持弱勢婦女及受虐兒少服務。
陳亭妃先前也承諾，將每票30元的選舉補助款的三成投入偏鄉教育，透過實際行動回饋社會。
陳亭妃表示，這段期間累計約35萬元薪水，將捐給勵馨基金會台南分事務所及國際單親兒童文教基金會麻二甲之家，希望挹注公益團體更多資源，協助弱勢婦女、受虐婦女及需要照顧的兒少，協助他們獲得更完善的支持，逐步建立穩定的生活。
除了捐出薪水，陳亭妃先前也宣布，未來取得的選舉補助款將提撥三成投入偏鄉教育。她表示，希望透過選舉補助款回饋，讓資源挹注教育需求較迫切的偏鄉地區，協助縮短教育資源落差。
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