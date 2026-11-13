快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

跟進沈伯洋 陳亭妃捐出薪水35萬助弱勢婦女及兒少

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃今天宣布捐出薪水約35萬元，支持弱勢婦女及兒少。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃今天宣布捐出薪水約35萬元，支持弱勢婦女及兒少。記者吳淑玲／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋宣布捐出薪水做公益，同樣具有立委身分的民進黨台南市長候選人陳亭妃今天宣布跟進，將自委員會正式開會首日起至11月28日投票日止，約35萬元薪水全數捐出，支持弱勢婦女及受虐兒少服務。

陳亭妃先前也承諾，將每票30元的選舉補助款的三成投入偏鄉教育，透過實際行動回饋社會。

陳亭妃表示，這段期間累計約35萬元薪水，將捐給勵馨基金會台南分事務所及國際單親兒童文教基金會麻二甲之家，希望挹注公益團體更多資源，協助弱勢婦女、受虐婦女及需要照顧的兒少，協助他們獲得更完善的支持，逐步建立穩定的生活。

除了捐出薪水，陳亭妃先前也宣布，未來取得的選舉補助款將提撥三成投入偏鄉教育。她表示，希望透過選舉補助款回饋，讓資源挹注教育需求較迫切的偏鄉地區，協助縮短教育資源落差。

2026九合一選舉

沈伯洋 陳亭妃 兒少 2026九合一選舉 台南市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

爭取立人國小午餐廚房改建 陳亭妃：教育升級從孩子每一餐做起

立委請假領薪？沈伯洋考慮捐性平團體 問蔣要不要一起捐

被問請假期間是否捐立委薪資 沈伯洋臉書貼捐贈收據

鐵馬騎乘拜票 陳亭妃：把體育選手當成自己寶貝照顧

相關新聞

秦慧珠點名「松信一場都沒來」 蔣萬安今連掃3場 遇婦攔路陳情

國民黨北市議員秦慧珠日前指稱台北市長蔣萬安在選戰倒數時，松山、信義區的市場「一場都沒來掃」，引發討論。蔣萬安請假投入選戰，今天是第二天，3場掃街拜票行程都在松、信選區，一早擠爆吳興市場，還有民眾攔路陳情，蔣萬安當場承諾，馬上了解、處理。

嗆蘇巧慧迴避家族獲政府投資案 李四川：弟弟做錯事抓去關我都接受

新北公辦辯論政見會今登場，國民黨候選人李四川在結論時火力全開，痛批對手蘇巧慧只會說自己選舉都是用政見，但她側翼太多，自己（李）才參選一個月就從優秀副市長變黑道，她卻從沒講一句話，而自己家族涉及的曠世智能公司獲政府投資案至今仍迴避。李四川拉高分貝說「別人批評妳，妳就罵我弟弟，弟弟做錯事依法該負責任，該把他抓去關我都接受」。

當選支票敢不敢開？李四川允推大小巨蛋 蘇巧慧百日推都更局

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節時，自由時報特派李信宏要求三名候選人說明欣賞對手哪些特質，以及當選第一年、四年內能完成哪些具體政績。國民黨候選人李四川承諾上任首年推動敬老卡及文化幣政策，四年內啟動大、小巨蛋建設；民進黨候選人蘇巧慧則提出上任百日內推動成立都更局，並編列預算讓六大福利政見第二年上路，雙方也針對政策財源隔空交鋒。

韓國瑜、徐欣瑩同框挺蔣萬安 1114藍營號召萬人上街大遊行

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午赴立法院，與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及國民黨立法院黨團成員齊聚，號召民眾參加明天登場的「台北安心大遊行」。徐欣瑩力挺蔣萬安，強調「好的政策要安可，好的人更要安可」，邀請在台北打拚的新竹鄉親一同響應。

莊瑞雄失言風波 張善政再發聲「選舉總有結束的一天」

民進黨立委莊瑞雄日前到桃園幫綠營市長候選人黃世杰掃街輔選，直播過程說出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」等語，引發藍營撻伐，昨天為此道歉；國民黨桃園市長張善政今早受訪表示不會計較，稍早也在臉書呼籲民眾把目光放在桃園的未來。

新北交通怎整合雙北？李四川拋30分鐘生活圈 蘇巧慧提交通微血管計畫

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節，聯合報特派員王慧瑛聚焦雙北交通整合及城鄉運輸落差，詢問三名候選人未來四年如何改善通勤、建立跨市合作機制。國民黨候選人李四川提出打造「雙北30分鐘生活圈」，透過捷運路網縮短通勤時間；民進黨候選人蘇巧慧則提出3大「交通微血管計畫」，包括智慧公車、TPASS自由配及小黃公車，改善轉乘與偏鄉交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。