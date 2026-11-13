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參選收穫良多 蘇輝湟結辯：更堅定為新北市奉獻的決心

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
在少子化與生育政策上，蘇輝湟力挺未婚者一夫兩妻、或一妻兩夫合法化。記者王長鼎／攝影
在少子化與生育政策上，蘇輝湟力挺未婚者一夫兩妻、或一妻兩夫合法化。記者王長鼎／攝影

新北市長候選人蘇輝湟今日出席於大豐媒體總部攝影棚舉辦的新北市第五屆市長選舉公辦電視政見發表會，在最後結辯時細數自身從平凡基層出身的成長歷程，並強調唯有真正苦民所苦的市長，才能為新北市民捍衛權益、打造更完善的居住環境。

蘇輝湟在結辯一開始首先向新北市選民及各界支持者表達誠摯感謝，感謝大家給予他參與政見發表並將理念傳遞給大眾的寶貴機會。

針對發表會中的各項政策討論，蘇輝湟指出，許多重要的民生與社會議題在有限的時間內難以一次談得透徹，但透過這樣的平台，他得以將核心理念向市民全面報告。

談到自身背景，他坦言自己來自平凡家庭，成長路上沒有政黨奧援、龐大資源或綿密的政治人脈，一路走來完全憑藉著對基層生活的深刻體會與訓練。

正因為深知基層百姓的艱辛，蘇輝湟強調，他比誰都還要重視新北市民的民生需求、飲食安全、教育環境以及社會治安。

他以食安議題為例，指出若不深入地方深入了解在地文化與餐飲環境，僅靠表面管理很難真正保障市民的健康與飲食安全。

因此，他主張必須全面加強在地化稽查，確保每一處餐飲與生活場所都符合衛生法規，讓市民能真正吃得安心。

在少子化與生育政策上，蘇輝湟指出，現代家庭要生養孩子面臨極大的經濟與心理壓力，若社會無法提供足夠的安全感與實質福利，年輕人自然不敢輕易生育，因此，他力挺未婚者—夫兩妻、或一妻兩夫合法化。

他強調，政府必須在居住、育兒及社會福利上給予更強而有力的支持，才能有效提升生育率，為新北市注入更多年輕活力與人口紅利。

在教育與語言政策方面，蘇輝湟重申推動雙語教育與本土語言並重的重要性，認為教育是翻轉下一代命運與提升城市國際競爭力的關鍵所在。

他也再次呼籲各界重視治安與居住正義，強調房屋不應只是炒作的商品，而是市民安身立命的根本，政府必須強力遏止不當炒房與侵害私有財產的行為。

在結辯尾聲，蘇輝湟感性表示，無論選舉結果如何，這段參選歷程已經讓他收穫良多，也更堅定了他為新北市奉獻心力的決心。

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